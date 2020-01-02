Президент России Владимир Путин отметил вклад Юрия Григоровича в прославление русского балета и пожелал ему здоровья и успехов в его 93-й день рождения.
Глава государства в поздравительной телеграмме подчеркнул, что Григорович принадлежит к легендарной когорте выдающихся мастеров, которые своим талантом и творческим трудом создавали славу русского балета.
По словам Путина, работы хореографа «всегда становятся ярким событием в культурной жизни страны и мира»,
Юрий Григорович — автор восьми оригинальных балетов. С 1964 по 1995 год он был главным балетмейстером Большого театра, с 2008-го является его штатным хореографом.
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