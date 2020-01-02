https://static.news.ru/photo/77249a0c-2d4a-11ea-a8f4-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин и Юрий Григорович Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Президент России Владимир Путин отметил вклад Юрия Григоровича в прославление русского балета и пожелал ему здоровья и успехов в его 93-й день рождения.

Глава государства в поздравительной телеграмме подчеркнул, что Григорович принадлежит к легендарной когорте выдающихся мастеров, которые своим талантом и творческим трудом создавали славу русского балета.

По словам Путина, работы хореографа «всегда становятся ярким событием в культурной жизни страны и мира», сообщает пресс-служба Кремля.

Юрий Григорович — автор восьми оригинальных балетов. С 1964 по 1995 год он был главным балетмейстером Большого театра, с 2008-го является его штатным хореографом.

Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев поздравил с юбилеем балерину Надежду Грачёву. Артистке 21 декабря исполнилось 60 лет, писал NEWS.ru.