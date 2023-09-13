«Проявляет преданность»: Шаляпин назвал имя любимого политика Певец Шаляпин назвал Лукашенко своим любимым политиком

Фото: president.gov.by

Александр Лукашенко

Певец Прохор Шаляпин в интервью NEWS.ru назвал своим любимым политиком президента Белоруссии Александра Лукашенко. По мнению артиста, белорусский лидер проявляет преданность России в нынешнее сложное время, в отличие от большинства руководителей других бывших республик бывшего СССР.

Я очень уважаю и люблю Александра Григорьевича Лукашенко за то, что он — один из немногих, кто проявляет преданность нашей стране, Белоруссия осталась с нами в эти сложные исторические моменты, — отметил Шаляпин.

В отличие от Лукашенко, считает артист, некоторые лидеры соседних с Россией государств «торгуют перед Америкой своим геополитическим расположением к нам». По мнению Шаляпина, любая страна может возразить, что решение о размещении натовских баз на ее территории и о том, «как торговать своим положением» — ее личное дело.

В этом вопросе артист проявляет солидарность с президентом России Владимиром Путиным, «который пытается не допустить размещения натовских баз вдоль наших границ». Потому что ни к чему хорошему, по его мнению, это точно не приведет.

Зачем эти базы устанавливать с нами рядом, для чего? Чтоб по нам долбить? Я против этого, я считаю, что мы правильный оборонительный курс заняли, — подчеркнул артист.

Шаляпин также заявил о необходимости отстаивать интересы страны, чтобы геополитическая безопасность была восстановлена и России ничего не угрожало. По его мнению, у россиян «выхода другого нет» и «мы не можем свою страну позволить уничтожить, раздробить на мелкие куски».

Ранее Лукашенко подписал указ о запрете выдачи паспортов проживающим за рубежом гражданам в дипломатических представительствах. Согласно новым правилам, теперь граждане смогут получить или продлить паспорта на территории республики. Они выдаются в органах внутренних дел по месту жительства или последней регистрации человека.

Военный эксперт, член-корреспондент академии военных наук Александр Бартош ранее заявил, что передача боевого опыта специальной военной операции от российских специалистов белорусским военным стала одним из важнейших моментов современного военно-технического сотрудничества наших стран в рамках Союзного государства России и Белоруссии. По его словам, кроме того, в рамках обеспечения безопасности Союзного государства Москва поставляет Минску современные комплексы ПВО и ПРО.