Пригожин назвал смерть Меньшова тяжёлой утратой

Продюсер Иосиф Пригожин назвал смерть режиссёра Владимира Меньшова тяжёлой утратой и в беседе с «Газета.Ru» выразил соболезнования родным и близким артиста.

Он такой выдающийся человек, такая выдающаяся личность! Как жаль, когда уходят люди такого масштаба и калибра! Это же цвет нашей нации и культуры, эти люди — наше всё, — сообщил Пригожин.

Также продюсер рассказал, что с великим режиссёром они друзьями не являлись, но были знакомы и иногда пересекались в разных местах.

Очень жалко и грустно, потому что мы сиротеем. Я не знаю, может быть, я так остро в юности всё это не ощущал, но вот сейчас ощущаю особо остро. Есть нехватка таких великих людей, — добавил Пригожин.

Ранее врач рассказал, что могло спасти Владимира Меньшова. По мнению медика, он мог выжить только благодаря прививке от коронавируса.