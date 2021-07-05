Врач рассказал, что могло спасти Владимира Меньшова

Врач-пульмонолог Сергей Пурясев рассказал KP.RU, что могло сохранить жизнь режиссёра Владимира Меньшова, у которого были диагностированы вирусная пневмония и дыхательная недостаточность третьей степени. По мнению медика, он мог выжить только благодаря прививке от коронавируса.

Пурясев заявил, что ни один аппарат ИВЛ не может справиться, если от инфекции в лёгких погибли альвеолы. И хотя всё зависит от индивидуальных особенностей, такой диагноз в 65+ — практически приговор.

Поэтому пожилым особенно важно прививаться. Да, вакцинация, возможно, на 100% не спасает от заражения, но зато такой пациент не попадёт в реанимацию и не будет подключён к аппарату ИВЛ, у него не разовьются тяжёлые осложнения, — предположил медик.

Тем временем супруга уже покойного режиссёра Вера Алентова продолжает бороться с коронавирусом. В настоящий момент подробности её состояния не разглашаются.

Владимир Валентинович скончался 5 июля на 82-м году жизни от последствий коронавирусной инфекции. Россиянам Меньшов известен как режиссёр культовых советских фильмов. Он снял такие киноленты, как «Любовь и голуби», «Москва слезам не верит», «Ширли-мырли», «Зависть богов» и другие. Владимир Валентинович является народным артистом РСФСР, членом Союза кинематографистов РФ, а также лауреатом множества премий, среди которых «Оскар» и Государственная премия СССР.

Известно, что Владимира Валентиновича похоронят 8 июля на Новодевичьем кладбище в Москве.