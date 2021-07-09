Телеведущего Первого канала Владимира Познера обвинили в ненависти к России. Об этом публицист рассказал на своей странице в «Яндекс.Дзен». Он заявил, что ему передали письмо читателя одного издания, критикующего редколлегию за публикацию в журнале статей Познера, якобы «ненавидящего русский народ и Россию».

Этот вывод автор письма сделал, в частности, на основе моих критических высказываний о Русской Православной Церкви. Стало быть, и в России есть люди, не терпящие никакой критики в адрес своей страны. Критикующие её за что бы то ни было — враги априори! — написал Познер.

Он также поинтересовался, что думают такие критики о великом поэте Михаиле Лермонтове, которому приписывают строчки: «Прощай, немытая Россия//Страна рабов, страна господ//И вы, мундиры голубые//И ты, послушный им народ».

Интересно, способны ли даже они усомниться в том, что Михаил Юрьевич Россию любил и патриотом был — не чета иным нынешним? Так, может быть, всё дело просто в заточке? — резюмировал Познер.

Познер также одним словом объяснил разницу между русскими и американцами. По его мнению, всё дело «в другой заточке». Выражение он впервые услышал от своего сына. Журналист отметил, что пытаясь описывать совокупные поведенческие и психологические черты, отличающие народы двух держав, получаешь «поверхностную и невнятную чепуху».