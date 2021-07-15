Познер объяснил отрицательное отношение к России за рубежом

Российский телеведущий Владимир Познер в беседе с NEWS.ru рассказал, что к России как к стране, «к режиму», за границей относятся в основном отрицательно. Он считает, что всё дело в политике.

Что касается отношения к нам как к стране. Это вопрос другой. Это связано с политикой, которая проводится в данное время. Отношение, к сожалению, к нам в основном отрицательное. Но это, я повторяю, как к стране, как к режиму. Отношение отрицательное, — отметил журналист.

Иная ситуация с искусством. Публицист подчеркнул, что русскую культуру «очень высоко ценят» в Европе, Японии и США.

Но поскольку мы всё-таки европейская страна, вне всякого сомнения, и наше искусство европейское, а никакое не азиатское, то неудивительно, что в Европе его высоко ценят. В Америке (в США. — NEWS.ru) тоже, конечно. Ну, Америка, в конце концов, состоит из бывших европейцев, — резюмировал Познер.

Накануне Познер на своей странице в «Яндекс.Дзен» объяснил, почему радуется наличию людей, считающих, что ему нет места на ТВ. Публицист отметил, что не будь у него врагов, он бы подумал, что что-то делает не так. Познер также не думает, что его работа в одной из американских сетей с 1991 по 1996 год включительно является причиной негативного к нему отношения.

Ранее Познер назвал единственный способ наладить отношения между Россией и США. Он также объяснил, в чём историческая причина недопониманий между странами. Он подчеркнул, что президент РФ Владимир Путин изначально делал шаги в сторону Запада, но подобные действия не восприняли там позитивно.