Познер призвал ввести в России локдаун и драконовские штрафы

Владимир Познер выступил за ужесточение ограничительных мер и наказаний в связи с растущим уровнем заболеваемости коронавирусом в стране. Он высказался за введение локдауна и высоких штрафов в России. Об этом ведущий Первого канала заявил на своей странице в Instagram.

Почему наше государство пытается уговорить нас всех вакцинироваться? Если говорить совсем простым языком — чтобы нас защитить, а не для того, чтобы нас убить. Ну если только вы не верите в абсолютно безумные конспирологические истории о чипировании, управлении и так далее. Я надеюсь, что большинство из вас всё-таки здравые люди, — написал Познер.

Телеведущий сравнил пандемию с войной, когда руководству в условиях экстренной ситуации порой приходится принимать непопулярные и недемократические решения.

И хочу вам сказать, что в целом ряде стран, которые мы с придыханием называем демократическими, принимались и принимаются драконовские меры в борьбе с пандемией: и локдауны, и комендантский час, и очень крупные штрафы. И давно бы пора в России, на мой взгляд, применять подобные вещи, — отметил Владимир Познер.

Ранее телеведущий признался, что не хочет проводить отпуск в России, объяснив своё решение тем, что всегда отдыхает за границей. Также он затруднился ответить на вопрос, продолжит ли его программа «Познер» выходить в эфире Первого канала в новом телесезоне осенью этого года, не исключив её закрытия.

Также Владимир Познер подверг критике акцию актёра Егора Берова, который пришёл на публичное мероприятие со звездой Давида на лацкане пиджака и произнёс речь против обязательной вакцинации в России.