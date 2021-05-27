«Повод хороший»: Троицкий высказался о решении Манижи судиться с Wonderzine

Музыкальный критик Артемий Троицкий в беседе с NEWS.ru высказался о решении певицы Манижи судиться с Wonderzine из-за колонки о возможной связи исполнительницы с Кремлём. Эксперт посчитал такой повод достойным.
Смотрите, во-первых, я считаю, что повод хороший. Ведь если бы Манижу обвинили в том, что песня плохая, или в том, что костюмчик у неё плохо сидел, — это одно. А когда человека обвиняют в связях с Кремлём — это по-настоящему стрёмно, — сказал Троицкий.
По словам критика, многие люди считают подобную связь «позорной». Неудивительно, что Манижа оперативно дала комментарий на подобные обвинения. Троицкий заявил, что понимает и одобряет реакцию певицы.
Если бы меня обвинили в том, что я, условно говоря, гей, мне было бы наплевать. Но если бы меня обвинили в том, что я агент ФСБ, тут мне было бы не плевать и я бы принял определённые меры, чтобы разоблачить эту клевету, — отметил музыкальный критик.
Другой вопрос, считает Троицкий, — удастся ли Маниже это доказать. И хотя критик полагает, что сама певица не связана с приписываемыми ей связями, есть некоторые неоспоримые факты.
Манижа связана с Первым каналом — это несомненно. Первый канал её выдвинул на этот конкурс и продвигал. Вопрос, связан ли Первый канал с Кремлём, можно считать чисто риторическим. Естественно, связан — и очень тесно. Я думаю, что Манижа сама никаким образом с Кремлём не связана, но через Первый канал связь имеется. И что тут делать, я не знаю, поскольку это уже юридические вопросы, в которых я не разбираюсь, — заключил Троицкий.
Певица Манижа, представлявшая в 2021 году Россию на международном песенном конкурсе «Евровидение», ранее заявила в Instagram о своём намерении подать в суд на издание Wonderzine из-за колонки о возможной связи исполнительницы с Кремлём.
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