«Повод хороший»: Троицкий высказался о решении Манижи судиться с Wonderzine

https://static.news.ru/photo/471a9124-bec9-11eb-bed9-96000091f725_660.jpg Артемий Троицкий Фото: aktroitsky/facebook.com

Музыкальный критик Артемий Троицкий в беседе с NEWS.ru высказался о решении певицы Манижи судиться с Wonderzine из-за колонки о возможной связи исполнительницы с Кремлём. Эксперт посчитал такой повод достойным.

Смотрите, во-первых, я считаю, что повод хороший. Ведь если бы Манижу обвинили в том, что песня плохая, или в том, что костюмчик у неё плохо сидел, — это одно. А когда человека обвиняют в связях с Кремлём — это по-настоящему стрёмно, — сказал Троицкий.

По словам критика, многие люди считают подобную связь «позорной». Неудивительно, что Манижа оперативно дала комментарий на подобные обвинения. Троицкий заявил, что понимает и одобряет реакцию певицы.

Если бы меня обвинили в том, что я, условно говоря, гей, мне было бы наплевать. Но если бы меня обвинили в том, что я агент ФСБ, тут мне было бы не плевать и я бы принял определённые меры, чтобы разоблачить эту клевету, — отметил музыкальный критик.

Другой вопрос, считает Троицкий, — удастся ли Маниже это доказать. И хотя критик полагает, что сама певица не связана с приписываемыми ей связями, есть некоторые неоспоримые факты.

Манижа связана с Первым каналом — это несомненно. Первый канал её выдвинул на этот конкурс и продвигал. Вопрос, связан ли Первый канал с Кремлём, можно считать чисто риторическим. Естественно, связан — и очень тесно. Я думаю, что Манижа сама никаким образом с Кремлём не связана, но через Первый канал связь имеется. И что тут делать, я не знаю, поскольку это уже юридические вопросы, в которых я не разбираюсь, — заключил Троицкий.

Певица Манижа, представлявшая в 2021 году Россию на международном песенном конкурсе «Евровидение», ранее заявила в Instagram о своём намерении подать в суд на издание Wonderzine из-за колонки о возможной связи исполнительницы с Кремлём.

Речь идёт о колонке главного редактора журнала Юлии Таратуты под заголовком «Почему выступление Манижи на „Евровидении“ не радует». В частности, в ней приводится информация Telegram-канала «Инфобомба», который уверен, что Манижу якобы «лоббировали» со стороны администрации президента.