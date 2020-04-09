Посмертная книга Коби Брайанта стала бестселлером

Детская книга американского баскетболиста Коби Брайанта стала бестселлером через неделю после выхода. Она была создана совместно с писателем Уэсли Кингом.
В ближайшее время работа под названием The Wizenard Series: Season One возглавит список The New York Times, в который войдут самые продаваемые книги для детей в твёрдом переплете,
Сейчас The Wizenard Series: Season One занимает первое место по продажам среди детских книг в онлайн-магазине Amazon.
В январе стало известно, что бразильский писатель Пауло Коэльо уничтожил черновики книги для детей, которую он писал с Коби Брайантом.
Как писал NEWS.ru, 41-летний атакующий защитник погиб в результате крушения личного вертолёта 26 января. Вместе со своей дочерью Джианной Марией Оноре он направлялся в академию на баскетбольную тренировку.
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