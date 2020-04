Посмертная книга Коби Брайанта стала бестселлером

https://static.news.ru/photo/219cdd4e-7b1d-11ea-a23f-fa163e074e61_660.jpg Коби Брайант Фото: Elmar Kremser/SVEN SIMON/Global look Press

Детская книга американского баскетболиста Коби Брайанта стала бестселлером через неделю после выхода. Она была создана совместно с писателем Уэсли Кингом.

В ближайшее время работа под названием The Wizenard Series: Season One возглавит список The New York Times, в который войдут самые продаваемые книги для детей в твёрдом переплете, сообщает The Associated Press. Официально книгу опубликуют ближе к концу апреля.

Сейчас The Wizenard Series: Season One занимает первое место по продажам среди детских книг в онлайн-магазине Amazon.

В январе стало известно, что бразильский писатель Пауло Коэльо уничтожил черновики книги для детей, которую он писал с Коби Брайантом.

Как писал NEWS.ru, 41-летний атакующий защитник погиб в результате крушения личного вертолёта 26 января. Вместе со своей дочерью Джианной Марией Оноре он направлялся в академию на баскетбольную тренировку.