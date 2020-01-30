https://static.news.ru/photo/ee665e4c-4335-11ea-953c-fa163e074e61_660.jpg Пауло Коэльо Фото: Arne Dedert/dpa/Global Look Press

Бразильский писатель Пауло Коэльо уничтожил черновики детской книги, которую он писал с американским баскетболистом Коби Брайантом.

Коэльо сообщил, что писал книгу для детей вместе с баскетболистом, который был поклонником книги «Алхимика» автора, передаёт The Guardian.

Ты был больше, чем просто великим игроком, дорогой Коби Брайант. Я многому научился, взаимодействуя с тобой. Но сейчас я уничтожу черновик, потому что книга утратила смысл, — заявил писатель.

По словам литератора, спортсмен хотел, чтобы его книга показала детям без социальных привилегий, что спорт может помочь им всего достичь.

Как писал NEWS.ru, 41-летний атакующий защитник погиб в результате крушения личного вертолёта 26 января. Вместе со своей дочерью Джианной Марией Оноре он направлялся в академию на баскетбольную тренировку.