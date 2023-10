«Последняя песня» The Beatles выйдет 2 ноября Новая песня Джона Леннона и The Beatles Now and Then выйдет 2 ноября

Фото: Shutterstock/FOTODOM

The Beatles

Композиция Now and Then 1978 года, которую не успел дописать при жизни Джон Леннон, будет выпущена 2 ноября, сообщает Variety. Над релизом, который Пол Маккартни и Ринго Старр называли «последней песней» The Beatles, работали все участники коллектива, включая покойных Джона Леннона и Джорджа Харрисона, говорится в сообщении. Трек выйдет отдельным релизом на виниле и кассете для коллекционеров, пишет издание.

10 ноября будут также выпущены обновленные и дополненные издания сборников «1962–1966» и «1967–1970» («красный» и «синий» альбомы). Списки треков для обоих сборников были значительно расширены и теперь содержат 38 и 37 песен соответственно. Все песни из этих двух сборников полностью переработаны, — говорится в сообщении.

Также сообщается, что 1 ноября состоится премьера 12-минутного документального фильма о создании Now and Then режиссера Оливера Мюррея, в который вошли кадры с Полом Маккартни, Ринго Старром, покойным Джорджем Харрисоном, Шоном Оно Ленноном и Питером Джексоном.

Было невероятно трогательно слышать, как они [музыканты] работают вместе после стольких лет отсутствия папы. Это последняя песня, которую мой папа, Пол, Джордж и Ринго записали вместе. Это как капсула времени, и кажется, что всему свое время, — выразил свое одобрение сын Леннона Шон Оно.

Первоначально композицию Now And Then планировалось доработать и включить в третью часть альбома Anthology («Антология The Beatles») в 1995–1996 годах по аналогии с песнями Free As A Bird и Real Love, которые вышли в качестве отдельных синглов в 1995 году, а также были включены в первую и вторую части альбома. Однако от идеи выпустить песню в 1990-е годы решено было отказаться из-за плохого качества записи голоса Леннона.

Ранее Пол Маккартни заявил, что песня Now and Then станет последней совместной песней The Beatles, а саму ее удалось создать с помощью искусственного интеллекта. По словам Маккартни, у музыкантов получилось взять голос Джона и очистить его с помощью ИИ, после чего запись уже можно было сводить как обычно.