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Ким Кардашьян рассказала о болезни пятилетнего сына

17:08, 21 мая 2021
Ким Кардашьян с сыном Ким Кардашьян с сыном Фото: face to face/Instagram/Global Look Press

Американская фотомодель и звезда реалити-шоу Ким Кардашьян рассказала, что её пятилетний сын Сейнт болел коронавирусом. После того как ему пришёл положительный тест, дочь знаменитости Норт тоже почувствовала себя плохо. Об этом Ким сказала в новом трейлере предстоящего выпуска шоу «Семейство Кардашьян» на Netflix.

В ролике фотомодель говорит по телефону. Был ли у Норт коронавирус, из трейлера неясно.

У Сейнта положительный результат на COVID-19, и Норт говорит, что ей плохо, — говорит в трубку Ким.

Звезда реалити рассказала, что старается не паниковать, однако всё равно очень взволнована. Коронавирус поражает семейство Кардашьян не впервые — в самом начале пандемии вирусом заразился супруг Ким Канье Уэст, с которым они сейчас разводятся. Кроме того, болезнь перенесла Хлои Кардашьян. Судя по тому, что «Семейство Кардашьян» закончили снимать в январе этого года, болезнь, вероятно, настигла детей в конце 2020-го.

Ранее сообщалось, что Уэст и Кардашьян могут столкнуться с судом после жалоб бывших сотрудников пары. Сейчас экс-персонал рассматривает возможность подачи судебного иска из-за условий труда. Недовольные сотрудники хотят получить компенсацию за то, что им годами приходилось терпеть, по их словам, неприемлемое поведение со стороны знаменитостей.

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