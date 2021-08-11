Полиция наведалась на репетицию ансамбля Бабкиной и задержала артиста

Артист ансамбля Надежды Бабкиной Дмитрий Шакин был задержан за оборот оружия. Полицейские наведались прямо на репетицию — все сотрудники ансамбля были крайне удивлены, сообщает KP.RU.

Около недели назад в лесу неподалёку от Новосходненского шоссе был обнаружен предмет, похожий на пистолет Макарова. Экспертиза подтвердила: оружие настоящее, однако серийный номер подтёрли. Правоохранители пришли к выводу, что пистолет пытались скрыть. Проведя расследование, они выяснили: подозреваемый владелец — Шакин.

При задержании в театре артист не пытался сопротивляться и добровольно отправился в отделение полиции. В настоящий момент в отношении Дмитрия Шакина возбуждено уголовное дело по статье о незаконном хранении оружия. Максимальное наказание за это составляет пять лет тюрьмы. Пока артист находится под подпиской о невыезде.

Сам подозреваемый заявил СМИ, что не понимает , в чём его пытаются обвинить. В данный момент артист направил в прокуратуру жалобу на действия сотрудников полиции и ждёт вызова на очередной допрос.

Ранее сообщалось, что в Пекине был задержан канадско-китайский певец Крис Ву, его обвинили в изнасиловании. О преступлении рассказала студентка Ду Мейжу. По её словам, певец изнасиловал её на вечеринке у себя дома, после того как его сотрудники заставили её выпить алкоголь.