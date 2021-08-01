Китайского поп-исполнителя задержали по подозрению в изнасиловании

В Пекине был задержан канадско-китайский певец Крис Ву, его обвинили в изнасиловании. Об этом сообщает Associated Press.

Об преступлении рассказала студентка Ду Мейжу. По её словам, певец изнасиловал её на вечеринке у себя дома, после того как его сотрудники заставили её выпить аклоголь. Мейжу было 17 лет. Также она сообщила, что ещё семь женщин рассказали о давлении со стороны певца: он обещал им помочь с карьерой в обмен на секс. Некоторые из них были несовершеннолетними.

Всего о неприемлемом поведении Криса Ву сейчас заявили 24 женщины. Крис Ву отверг все обвинения.

Если бы были такие вещи, пожалуйста, расслабьтесь, я бы посадил себя в тюрьму! — написал он у себя в соцсетях.

Крис Ву — бывший участник южнокорейско-китайской группы EXO и её подгруппы EXO-M. Он также снялся в фильме «Три икса: Мировое господство» в 2017 году.

Ранее популярный рок-музыкант Мэрилин Мэнсон ответил на обвинения звезды «Игры престолов» Эсмы Бьянко в изнасиловании.