Поклонники обнаружили, что могилу Джигарханяна сравняли с землёй

Поклонники Армена Джигарханяна, пришедшие на кладбище спустя полгода почтить память актёра, пришли в недоумение от вида его могилы. На захоронении даже нет оградки, а могильный холм кто-то сравнял с землёй, присыпав его песком, пишет KP.RU.
По словам почитателей таланта актёра, крест на могиле
Армен Джигарханян умер 14 ноября прошлого года от остановки сердца. Похороны артиста проходили пышно, но уже через некоторое время могила актёра пришла в заброшенное состояние.
Эту же картину месяц назад показывала и бывшая жена Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская. Она пришла в ужас от того, как выглядит могила легендарного артиста.
Как сообщалось ранее, бывшая жена Армена Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская обвинила его нынешнюю вдову Татьяну Власову в том, что она приблизила смерть актёра. Пианистка резко высказалась в адрес соперницы, назвав её «убийцей».