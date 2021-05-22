Поклонники обнаружили, что могилу Джигарханяна сравняли с землёй

https://static.news.ru/photo/bd717b10-bb6f-11eb-bbec-96000091f725_660.jpg Армен Джигарханян Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Поклонники Армена Джигарханяна, пришедшие на кладбище спустя полгода почтить память актёра, пришли в недоумение от вида его могилы. На захоронении даже нет оградки, а могильный холм кто-то сравнял с землёй, присыпав его песком, пишет KP.RU.

По словам почитателей таланта актёра, крест на могиле покосился , огромный портрет стоит прямо на песке. На захоронении лежат три букетика искусственных цветов, в которые положили две алые гвоздики.

Армен Джигарханян умер 14 ноября прошлого года от остановки сердца. Похороны артиста проходили пышно, но уже через некоторое время могила актёра пришла в заброшенное состояние.

Эту же картину месяц назад показывала и бывшая жена Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская. Она пришла в ужас от того, как выглядит могила легендарного артиста.

Как сообщалось ранее, бывшая жена Армена Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская обвинила его нынешнюю вдову Татьяну Власову в том, что она приблизила смерть актёра. Пианистка резко высказалась в адрес соперницы, назвав её «убийцей».