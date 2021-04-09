Цымбалюк-Романовская обвинила вдову Джигарханяна в приближении его смерти

https://static.news.ru/photo/d4f38a5a-99b7-11eb-87a2-96000091f725_660.jpg Армен Джигарханян Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Бывшая жена Армена Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская обвинила его нынешнюю вдову Татьяну Власову в том, что она приблизила смерть актёра. Пианистка резко высказалась в адрес соперницы, назвав её «убийцей».

Тему подняла одна из подписчиц Цымбалюк-Романовской, намекнувшая в комментариях, что Власова халатно относилась к мужу на протяжении его жизни. Она заявила, что можно и 30 лет прожить вместе и при этом оставаться чужими людьми. и добавила, что читала там «такое», что просто из уважения к возрасту Власовой предпочитает промолчать.

На это пианистка ответила жёстко:

Убийцу не за что уважать, какая разница, сколько ей лет?

Известно, что мнение Цымбалюк-Романовской разделяют и многие знакомые актёра. Так, украинский композитор Владимир Быстряков не раз рассказывал, что молодая жена следила за пожилым мужем. Но всё изменилось, когда Джигарханян доверил молодой супруге руководство театром. Виталина занялась зарабатыванием денег. В театре появились спектакли, на которые стал охотно ходить зритель, но такой подход не понравился самому Джигарханяну.

Ранее NEWS.ru сообщал, что могила Армена Джигарханяна, умершего всего четыре месяца назад, на сегодня выглядит заброшенной и неухоженной. Журналисты «Экспресс газеты» побывали на кладбище, где покоится великий артист, и пришли в ужас от увиденного.