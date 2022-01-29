Красота необъятной России: как прошёл модный показ «Грани мира»

Вчера, 27 января, отмечался Международный день памяти жертв холокоста. По этому случаю Федерация еврейских общин России и Российский еврейский конгресс провели памятные мероприятия в рамках Недели памяти, которая увенчалась благотворительным вечером «Хранитель памяти» на Большой Никитской.

Открыла церемонию исполнительный директор Российского еврейского конгресса Анна Бокшицкая, а ведущим вечера по традиции стал неоднократный лауреат премии ТЭФИ Сергей Майоров. Вручение премии «Хранитель памяти» и исполнение 13-й симфонии Шостаковича...