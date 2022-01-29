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Красота необъятной России: как прошёл модный показ «Грани мира»
Культура

Красота необъятной России: как прошёл модный показ «Грани мира»

21:26, 29 января 2022
Фото: Артём Соболев/NEWS.ru
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29 января в рамках Главной детской недели моды Kids Fashion Week представил спецпроект «Грани мира», где продемонстрирована красота национальных костюмов различных регионов России. Как прошёл модный показ национального костюма — в галерее NEWS.ru.

Специальный fashion-показ «Грани мира», демонстрирующий красоту национального костюма различных регионов России

Артём Соболев/NEWS.ru

Специальный fashion-показ «Грани мира», демонстрирующий красоту национального костюма различных регионов России

Артём Соболев/NEWS.ru

Специальный fashion-показ Грани мира, демонстрирующий красоту национального костюма различных регионов России

Артём Соболев/NEWS.ru

Специальный fashion-показ «Грани мира», демонстрирующий красоту национального костюма различных регионов России

Артём Соболев/NEWS.ru

Специальный fashion-показ Грани мира, демонстрирующий красоту национального костюма различных регионов России

Артём Соболев/NEWS.ru

Специальный fashion-показ «Грани мира», демонстрирующий красоту национального костюма различных регионов России

Артём Соболев/NEWS.ru

Специальный fashion-показ «Грани мира», демонстрирующий красоту национального костюма различных регионов России

Артём Соболев/NEWS.ru

ССпециальный fashion-показ «Грани мира», демонстрирующий красоту национального костюма различных регионов России

Артём Соболев/NEWS.ru

Специальный fashion-показ «Грани мира», демонстрирующий красоту национального костюма различных регионов России

Артём Соболев/NEWS.ru

Специальный fashion-показ «Грани мира», демонстрирующий красоту национального костюма различных регионов России

Артём Соболев/NEWS.ru

Специальный fashion-показ «Грани мира», демонстрирующий красоту национального костюма различных регионов России

Артём Соболев/NEWS.ru

Специальный fashion-показ «Грани мира», демонстрирующий красоту национального костюма различных регионов России

Артём Соболев/NEWS.ru

Специальный fashion-показ «Грани мира», демонстрирующий красоту национального костюма различных регионов России

Артём Соболев/NEWS.ru

Специальный fashion-показ «Грани мира», демонстрирующий красоту национального костюма различных регионов России

Артём Соболев/NEWS.ru

Специальный fashion-показ «Грани мира», демонстрирующий красоту национального костюма различных регионов России

Артём Соболев/NEWS.ru

Специальный fashion-показ «Грани мира», демонстрирующий красоту национального костюма различных регионов России

Артём Соболев/NEWS.ru

Специальный fashion-показ «Грани мира», демонстрирующий красоту национального костюма различных регионов России

Артём Соболев/NEWS.ru

Специальный fashion-показ «Грани мира», демонстрирующий красоту национального костюма различных регионов России

Артём Соболев/NEWS.ru

Специальный fashion-показ «Грани мира», демонстрирующий красоту национального костюма различных регионов России

Артём Соболев/NEWS.ru

Специальный fashion-показ «Грани мира», демонстрирующий красоту национального костюма различных регионов России

Артём Соболев/NEWS.ru

Специальный fashion-показ «Грани мира», демонстрирующий красоту национального костюма различных регионов России

Артём Соболев/NEWS.ru

Специальный fashion-показ «Грани мира», демонстрирующий красоту национального костюма различных регионов России

Артём Соболев/NEWS.ru

Специальный fashion-показ «Грани мира», демонстрирующий красоту национального костюма различных регионов России

Артём Соболев/NEWS.ru

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