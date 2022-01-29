Красота необъятной России: как прошёл модный показ «Грани мира»

29 января в рамках Главной детской недели моды Kids Fashion Week представил спецпроект «Грани мира», где продемонстрирована красота национальных костюмов различных регионов России. Как прошёл модный показ национального костюма — в галерее NEWS.ru.
Специальный fashion-показ «Грани мира», демонстрирующий красоту национального костюма различных регионов России
Артём Соболев/NEWS.ru
Специальный fashion-показ «Грани мира», демонстрирующий красоту национального костюма различных регионов России
Артём Соболев/NEWS.ru
Специальный fashion-показ Грани мира, демонстрирующий красоту национального костюма различных регионов России
Артём Соболев/NEWS.ru
Специальный fashion-показ «Грани мира», демонстрирующий красоту национального костюма различных регионов России
Артём Соболев/NEWS.ru
Специальный fashion-показ Грани мира, демонстрирующий красоту национального костюма различных регионов России
Артём Соболев/NEWS.ru
Специальный fashion-показ «Грани мира», демонстрирующий красоту национального костюма различных регионов России
Артём Соболев/NEWS.ru
Специальный fashion-показ «Грани мира», демонстрирующий красоту национального костюма различных регионов России
Артём Соболев/NEWS.ru
ССпециальный fashion-показ «Грани мира», демонстрирующий красоту национального костюма различных регионов России
Артём Соболев/NEWS.ru
Специальный fashion-показ «Грани мира», демонстрирующий красоту национального костюма различных регионов России
Артём Соболев/NEWS.ru
Специальный fashion-показ «Грани мира», демонстрирующий красоту национального костюма различных регионов России
Артём Соболев/NEWS.ru
Специальный fashion-показ «Грани мира», демонстрирующий красоту национального костюма различных регионов России
Артём Соболев/NEWS.ru
Специальный fashion-показ «Грани мира», демонстрирующий красоту национального костюма различных регионов России
Артём Соболев/NEWS.ru
Специальный fashion-показ «Грани мира», демонстрирующий красоту национального костюма различных регионов России
Артём Соболев/NEWS.ru
Специальный fashion-показ «Грани мира», демонстрирующий красоту национального костюма различных регионов России
Артём Соболев/NEWS.ru
Специальный fashion-показ «Грани мира», демонстрирующий красоту национального костюма различных регионов России
Артём Соболев/NEWS.ru
Специальный fashion-показ «Грани мира», демонстрирующий красоту национального костюма различных регионов России
Артём Соболев/NEWS.ru
Специальный fashion-показ «Грани мира», демонстрирующий красоту национального костюма различных регионов России
Артём Соболев/NEWS.ru
Специальный fashion-показ «Грани мира», демонстрирующий красоту национального костюма различных регионов России
Артём Соболев/NEWS.ru
Специальный fashion-показ «Грани мира», демонстрирующий красоту национального костюма различных регионов России
Артём Соболев/NEWS.ru
Специальный fashion-показ «Грани мира», демонстрирующий красоту национального костюма различных регионов России
Артём Соболев/NEWS.ru
Специальный fashion-показ «Грани мира», демонстрирующий красоту национального костюма различных регионов России
Артём Соболев/NEWS.ru
Специальный fashion-показ «Грани мира», демонстрирующий красоту национального костюма различных регионов России
Артём Соболев/NEWS.ru
Специальный fashion-показ «Грани мира», демонстрирующий красоту национального костюма различных регионов России
Артём Соболев/NEWS.ru