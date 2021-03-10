Поэтесса Воропаева вспомнила о советах Лядовой про мужчин

https://static.news.ru/photo/22404a5a-81ad-11eb-bfd4-96000091f725_660.jpg Людмила Лядова Фото: Григорий Сысоев/ТАСС

Людмила Лядова давала поэтессе Любови Воропаевой советы, которые касались общения с мужчинами.

Милочка была влюбчивая, и рядом всегда вертелись молодые мужчины. Она была огонь, давала мне всякие советы, как надо с мужчинами обращаться, — сказала Воропаева порталу WomanHit.

Воропаева вспомнила, что она была знакома с юности с Лядовой, они жили в районе Тверской. Часто встречались в Доме композиторов.

Лядова умерла 10 марта. Ей было 95 лет. Композитор ушла из жизни в одной из больниц Москвы, рассказала журналистам экс-администратор покойной Галина Горбенко, писал NEWS.ru.