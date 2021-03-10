Поэтесса Воропаева вспомнила о советах Лядовой про мужчин

Людмила Лядова давала поэтессе Любови Воропаевой советы, которые касались общения с мужчинами.
Милочка была влюбчивая, и рядом всегда вертелись молодые мужчины. Она была огонь, давала мне всякие советы, как надо с мужчинами обращаться, — сказала Воропаева
порталуWomanHit.
Воропаева вспомнила, что она была знакома с юности с Лядовой, они жили в районе Тверской. Часто встречались в Доме композиторов.
Лядова умерла 10 марта. Ей было 95 лет. Композитор ушла из жизни в одной из больниц Москвы, рассказала журналистам экс-администратор покойной Галина Горбенко, писал NEWS.ru.