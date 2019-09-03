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Проект строительства подземного археологического музея на базе остатков фундамента храма Чуда Михаила Архангела, обнаруженных под Кремлём, одобрен Главгосэкспертизой.

Об этом сообщается на сайте учреждения. Остатки фундамента храма были найдены под 14-м корпусом Кремля, построенном в 1932-1934 годах между Спасскими воротами и Сенатским дворцом. До его постройки на этом месте находились Чудов и Вознесенский монастыри, а также Малый Николаевский дворец.

По итогам проведения государственной экспертизы проектно-сметной документации на его строительство выданы положительные заключения, — сказано в сообщении Главгосэкспертизы.

Наземная часть 14-го корпуса была демонтирована в 2015-2016 годах. На её месте провели археологические исследования. Предложения по музеефикации фундаментов поручил проработать лично президент России Владимир Путин.

Ранее News.ru писал о том, что в Москве идёт реконструкция старого здания бывшего детского сада. По окончании работ на этом месте будет православный храм.