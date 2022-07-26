Писательница и публицист Татьяна Москвина умерла в Петербурге

Фото: vk.com/moskvina1958

Татьяна Москвина

Писательница и публицист Татьяна Москвина умерла в возрасте 63 лет после операции в Петербурге. Об этом сообщил муж писательницы, журналист и телеведущий Сергей Шолохов.

Сегодня в больнице св. Георгия умерла после операции моя жена Татьяна Владимировна Москвина, — написал в соцсетях журналист.

О диагнозе Москвиной не сообщается. Писательница родилась в Ленинграде, окончила театроведческий факультет ЛГИТМиКа (Российский государственный институт сценических искусств). До 2000 года Москвина работала там научным сотрудником. Она была одной из создательниц областного объединения журналистов «Петербургская линия», работала главным редактором журнала «Время культуры. Петербург», а также редактором отдела культуры еженедельника «Аргументы недели».

Москвина писала публицистику, театральную и кинокритику, также она является автором пьес «Хорошая жизнь и прекрасная смерть господина Д.», «Па-де-де», «Одна женщина», «Рождение богов». Ею написаны книги книги «Жизнь советской девушки», «Она что-то знала», «Энциклопедия русской жизни», «Ничего себе Россия!», «Жар-книга».

Последняя книга Татьяны Москвиной вышла в этом году. Она называется «Разберёмся! Главное о новом в кино, театре и литературе. (Эссе, заметки, статьи)». Писательница является дважды лауреатом премии «Золотое перо Санкт-Петербурга».

Ранее кинокритик Татьяна Москвина высказала мнение о фильме «Мистер Нокаут», посвящённом легендарному советскому боксёру Валерию Попенченко. Она считала, что картина должна иметь зрительский успех, так как снята по образцу «легенда советского спорта».