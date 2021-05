Риту Ору застали целующейся с Тайкой Вайтити и Тессой Томпсон

Фото: face to face/Instagram/Global Look Press

На кадрах, опубликованных в Twitter, знаменитости обнимаются и целуются втроём. Насчёт Оры и Вайтити не возникает никаких вопросов — ещё в конце прошлого месяца они вместе появились на премьере шоу RuPaul's Drag Race Down Under в Сиднейском оперном театре. Сейчас они часто проводят время вместе. Инсайдеры также сообщили, что Ора уже переехала в дом к возлюбленному в пригороде Сиднея.

Что касается Тессы Томпсон, известной по фильмам «Мстители: Финал», «Тор: Рагнарек», то фанаты пришли в недоумение. Ночное веселье трио, судя по всему, решило продолжить на веранде дома режиссёра, где их и застали папарацци. Знаменитости уютно обосновались за столиком и пили напитки на свежем воздухе. Ора и Вайтити при этом целовались не только друг с другом, но и с Тессой.