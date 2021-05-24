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Риту Ору застали целующейся с Тайкой Вайтити и Тессой Томпсон

15:51, 24 мая 2021
Рита Ора Рита Ора Фото: face to face/Instagram/Global Look Press

Папарацци заметили британскую певицу Риту Ору в неожиданной компании. Пикантная сцена с участием артистки, её возлюбленного режиссёра Тайки Вайтити и актрисы Тессы Томпсон развернулась на глазах фотографов на веранде дома мужчины после ночной вечеринки, передаёт Spletnik.

На кадрах, опубликованных в Twitter, знаменитости обнимаются и целуются втроём. Насчёт Оры и Вайтити не возникает никаких вопросов — ещё в конце прошлого месяца они вместе появились на премьере шоу RuPaul's Drag Race Down Under в Сиднейском оперном театре. Сейчас они часто проводят время вместе. Инсайдеры также сообщили, что Ора уже переехала в дом к возлюбленному в пригороде Сиднея.

Что касается Тессы Томпсон, известной по фильмам «Мстители: Финал», «Тор: Рагнарек», то фанаты пришли в недоумение. Ночное веселье трио, судя по всему, решило продолжить на веранде дома режиссёра, где их и застали папарацци. Знаменитости уютно обосновались за столиком и пили напитки на свежем воздухе. Ора и Вайтити при этом целовались не только друг с другом, но и с Тессой.

Ранее сообщалось, что актриса Меган Фокс и её бойфренд рэпер Колсон Бэйкер, известный под сценическим именем Machine Gun Kelly или MGK, похвалились на красной дорожке парным маникюром. Возлюбленные вместе красовалась на минувшей премии Billboard Music Awards.

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