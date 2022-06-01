От Мединского до Башмета: чем интересен книжный фестиваль «Красная площадь» С 3 по 6 июня на Красной площади в Москве пройдёт масштабный книжный фестиваль

Фото: Пресс-служба Книжного фестиваля «Красная площадь»

В 2022 году VIII книжный фестиваль «Красная площадь» состоится 3–6 июня. Более 400 отечественных издательств представят около 100 тысяч наименований в различных жанрах литературы. В самом центре столицы будут работать десятки площадок, где запланирована масса мероприятий: встречи с писателями, выставки, концерты, лекции. Ключевые события ярмарки, которая является одним из главных культурных событий России и традиционным местом встречи ведущих деятелей искусства с миллионами читателей — в материале NEWS.ru.

«Главная сцена»

Главная сцена будет расположена возле храма Василия Блаженного. Здесь выступят музыканты трёх академических оркестров, ансамбль Донецкой государственной академической филармонии, коллективы четырёх федеральных и московских театров, а также пройдут торжественные церемонии вручения литературных премий.

Поэтам-шестидесятникам, чьи имена ознаменовали целую эпоху в истории отечественной культуры XX века, посвящены музыкальный спектакль-концерт «Оттепель» московского театра «Современник», музыкально-литературная композиция Сати Спиваковой и Алексея Гориболя (фортепиано) «Белла Ахмадулина. „Стихотворения чудный театр“» к 85-летию со дня рождения поэтессы и музыкально-поэтическая программа «Евгений Евтушенко. Больше, чем поэт...», приуроченная к 90-летию поэта. Произведения Евтушенко прозвучат в исполнении Дмитрия Харатьяна, Дмитрия Певцова, Евгения Павлова, Ольги Кормухиной и других звёзд.

Фото: Пресс-служба Книжного фестиваля «Красная площадь»

Народная артистка России Светлана Крючкова представит свое прочтение «Приношения Марине Цветаевой», посвященного 130-летию со дня рождения поэтессы, певица Любовь Казарновская выступит с программой «Пушкин навсегда». В исполнении народного артиста России Валерия Баринова и камерного состава ансамбля «Рапсодия» Национального академического оркестра народных инструментов России имени Н. П. Осипова под управлением дирижёра Евгения Волчкова прозвучит литературно-музыкальная композиция «Василий Тёркин». А народный артист России Сергей Шакуров выйдет на сцену с моноспектаклем «Полтава».

Отдельного внимания заслуживает совместный проект санкт-петербургских и донецких актёров и музыкантов «Россия, не бойся, мы с тобой...», они представят публике тексты современных авторов Донбасса и поэзию блокадного Ленинграда.

Один из самых знаменитых столичных театров — Театр Наций под руководством Евгения Миронова — покажет спектакль «Наше всё... Ваш А. Солженицын» в режиссуре Марины Брусникиной с Авангардом Леонтьевым в главной роли.

Также на «Главной сцене» пройдёт суперфинал Международного конкурса юных чтецов «Живая классика», награждение лауреатов литературной премии «Лицей», чествование победителей конкурса «История России в стихах» и встреча с организаторами всероссийской акции «Тотальный диктант».

Завершит марафон мероприятий «Главной сцены» выступление Камерного ансамбля «Солисты Москвы» и актёров Михаила Пореченкова, Сергея Епишева и Ольги Смирновой. В их исполнении прозвучат поэмы Владимира Маяковского «Облако в штанах» и «Дон Жуан, или Каменный гость» А. С. Пушкина, художественный руководитель постановки — народный артист России Юрий Башмет.

Детская и учебная литература

Специально для самых юных посетителей фестиваля организаторы «Красной площади» создали площадки «Детская сцена», «Детская мастерская» и «Детская библиотека». Здесь состоятся премьеры анимационных фильмов, спектакли, мастер-классы, квесты и квизы, беседы с детскими писателями. Свои новые книги представят Андрей Усачёв, Галина Дядина, Ирина Лейк, Анна Гончарова, Екатерина Соболь и другие популярные литераторы.

Фото: Пресс-служба Книжного фестиваля «Красная площадь»

Также тут пройдёт презентация третьего сезона Всероссийской литературной премии «Большая сказка» им. Э. Н. Успенского, суперфинал чемпионата по чтению вслух среди старшеклассников «Страница-22», открытие XIII сезона Всероссийского конкурса на лучшее произведение для детей и юношества «Книгуру» и объявление финалистов Всероссийского литературного конкурса «Класс!».

Художественная литература

На этой площадке с читателями встретятся самые популярные писатели: Захар Прилепин, Дарья Донцова и Александра Маринина. Создательница серии о следователе Анастасии Каменской в этот раз выступит в новом амплуа — как биограф английских королей, автор серии «Шпаргалка для ленивых любителей истории». Здесь же пройдёт награждение лауреатов и финалистов премии «Русский детектив».

Будут и неожиданные имена: комик Павел Воля представит свой первый большой роман «Петтерсы. Дети океанов» — книгу о морских путешествиях, волшебстве и семейных ценностях.

В программе — множество дискуссий о проблемах и вопросах в разных жанрах сегмента художественной литературы.

«Нон-фикшен»

Данная площадка считается «интеллектуальной столицей» фестиваля. Среди её гостей — скульптор Александр Рукавишников, педагог Евгений Ямбург. Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев в рамках презентации своей книги «Стресс рождает чемпионов. Загадки спортивной психологии» расскажет, как психологическое состояние заставляет подготовленного атлета сдать выигрышные позиции или, наоборот, успешно выйти из безнадежной ситуации.

Павел Басинский и Екатерина Барбаняга представят свой второй роман-диалог «Алиса в русском Зазеркалье», посвящённый последней императрице России Александре Федоровне.

Фото: Пресс-служба Книжного фестиваля «Красная площадь»

О культовых музыкантах Перестройки расскажут на презентациях книг «Егор Летов. Сияние. Прямая речь, интервью, монологи, письма. 1986–1997» и «Виктор Цой и группа „Кино“. Фотографии. Воспоминания».

В этом году на площадке «Нон-фикшен» свою программу представят создатели и издатели комиксов и графических романов. Издательский дом «Питер» познакомит читателей с культовым аргентинским графическим романом «Этернавт», где переплелись научная фантастика и жестокие реалии борьбы латиноамериканских народов за независимость. Эта книга считается одной из главных в Южной Америке ХХ века.

Читателей также познакомят сразу с двумя графическими романами Жака Тарди — комиксиста, удостоенного премии Айснера, одной из главных наград в мире комиксов. «В окопах» повествует об истории Первой мировой войны глазами дедушки автора, что позволяет увидеть трагедию ХХ века как глубоко личную. Вторая книга — графическая серия «Адель Блан-Сек. Необыкновенные приключения». Это увлекательный детективный сериал с элементами мистики и авантюризма, иронично обыгрывающий эстетику французского бульварного романа начала ХХ века. В 2010 году этот комикс был экранизирован Люком Бессоном.

«Научный лекторий»

Это новая площадка, организованная совместно с российским обществом «Знание». Здесь пройдут лекции, посвящённые космосу, экологии, познанию себя, работе со стрессом и искусственному интеллекту.

Учёные, космонавты, популяризаторы науки и врачи расскажут, чем опасно для человечества глобальное потепление и как спасти планету от мусорного кризиса, развеют главные мифы о стрессе и научат противостоять вирусам.

Инженер-аналитик Игорь Лисов представит книгу «Разведчики внешних планет. Путешествие „Пионеров“ и „Вояджеров“ от Земли до Нептуна и далее» и расскажет о подготовке и запуске космических аппаратов, миссия которых — исследование планет Солнечной системы. А в рамках программы «Книгабайт/электронная и аудиокнига, мультимедийные издания» презентуют проект «Видеотекст», который открывает аудитории принципиально новые возможности чтения.

«Регионы России»

Данная площадка позволит отправиться в путешествие по стране, не покидая брусчатки Красной площади. В этом году здесь соберутся книгоиздатели из 60 регионов России, чтобы познакомить столичных читателей с книгами, которые невозможно найти в московских магазинах.

Фото: Пресс-служба Книжного фестиваля «Красная площадь»

Здесь можно будет услышать архаичные северные говоры, которые звучат в сборнике Павла Кренева «Шелоник. Поморские истории», ближе познакомиться с выдающимися оренбуржцами Мстиславом Ростроповичем и Морисом Дрюоном, Иваном Крыловым и Владимиром Далем, Александром Матросовым, Львом Дуровым, братьями Стругацкими, чьи истории описал в книге «Наши люди. Галерея выдающихся оренбуржцев» журналист и переводчик Игорь Храмов.

Из Якутии в Москву приедет книга «Шаманы — избранники небес и духов», из Челябинска — летопись заповедника «Аркаим», из Ярославля — документальная семейная сага о Мусиных-Пушкиных.

Фестиваль национальных литератур

Этот фестиваль с участием национальных поэтов и переводчиков обещает стать одним из самых значимых событий «Красной площади». Как известно, 2022 год объявлен Годом культурного наследия народов России, в которой живёт более 190 народов. У каждого из них есть своя культура, у многих сохранился свой язык.

В рамках фестиваля состоятся выступления сказителя алтайского героического эпоса Ногона Шумарова — носителя древнейшей культуры «кайчи», а также шорского этно-фольклорного ансамбля «От Эне», участницы которого владеют древним искусством горлового пения «кай».

Музейная линия

Площадка, посвящённая издательской и образовательной деятельности музеев, работает на фестивале уже пятый год. Она расположится на первом этаже ГУМа. Здесь можно будет познакомиться с новыми альбомами, каталогами, книгами и экспозициями российских музеев.

5 июня в Литературной гостиной (Демонстрационный зал ГУМа) в режиме нон-стоп будут проходить встречи с кураторами самых громких выставок и беседы об искусстве. В нынешнем году среди участников «Музейной линии» — Государственный Эрмитаж, Государственный Русский музей, Государственная Третьяковская галерея, Государственный музей изобразительных искусств им. А. С. Пушкина, Государственный историко-культурный музей-заповедник «Московский Кремль», Государственный исторический музей и многие другие.

Государственный Русский музей подготовил к празднованию 350-летия Петра I сразу два издания: книги «И мореплаватель, и плотник. Петр Великий в русской художественной культуре» и «30 картин из жизни Петра Великого».

Фото: Пресс-служба Книжного фестиваля «Красная площадь»

Одно из «свежих» изданий Музея русского импрессионизма — книга проекта «Точки зрения: автопортрет и портрет художника», который представляет оригинальную кураторскую идею сопоставления автопортретов и портретов художников конца ХIХ — начала ХХ века.

Издательство «Красный пароход» совместно с открытым фестивалем искусств «Черешневый лес» представят новые книги об Италии серии Roma Aeterna. Сборник статей «Венера Виллендорфская» назван в честь небольшой статуэтки позднего палеолита, знакомой массовому зрителю по культовому сериалу неаполитанского режиссёра Паоло Соррентино «Молодой папа».

«История Отечества»

Программу для этой площадки подготовили Российское историческое общество и фонд «История Отечества». Посетителей фестиваля ждёт более 40 встреч, презентаций, лекций, круглых столов, викторин и квизов об Александре Невском, Петре I и других героях страны.

Михаил Кораблёв, главный конструктор АО «ГЛОНАСС», стоявший у истоков создания системы «ЭРА-ГЛОНАСС», прочитает лекцию о создании спутниковой навигации в России, а глава Российского военно-исторического общества Владимир Мединский представит свой новый труд «Собиратели земли русской».