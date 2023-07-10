Опубликовано видео встречи Михалкова с участниками СВО

Фото: Сергей Пятаков/РИА Новости

Никита Михалков

Режиссер Никита Михалков встретился с военнослужащими, участвующими в специальной военной операции. Видео с мероприятия, на котором Герой Труда РФ передал личному составу бригады сборники фронтовых стихотворений, написанных его отцом Сергеем Михалковым, опубликовал Telegram-канал газеты «Известия».

Я не думаю, что вот эти ребята, которые эти книжки получат, смогут относиться к ним равнодушно. Или вместе, или никак. Поэтому я очень благодарен Министерству обороны, что эта инициатива Юлии Валерьевны [Михалковой] и нашей семьи, она была поддержана. Первые 700 книжек уже пойдут на передовую, если это будет важно, интересно, мы продолжим эту традицию, — сказал Михалков.

Сборники фронтовых стихотворений Михалкова-старшего публикуются впервые, отметил телеканал «Звезда». На встречу с режиссером также были приглашены бойцы, поступившие на службу по контракту.

Ранее Михалков заявил, что российские знаменитости, покинувшие страну после начала СВО, «сами выгнали из себя страну». По словам кинематографиста, уехавшие звезды не нужны на родине, поскольку все их места уже заняты новыми. Михалков подчеркнул, что никто не выгонял артистов из России, они приняли решение добровольно и «замечательно устроились» за рубежом, где дают концерты и записывают ролики с просьбой потратить деньги на билеты, чтобы прийти и послушать их.