«Не нужны, и всё»: россияне поддержали слова Михалкова об уехавших артистах В соцсетях разгорелись споры о необходимости возвращения покинувших страну деятелях культуры

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Никита Михалков

Режиссер Никита Михалков заявил, что покинувшие Россию артисты уже не смогут вернуться и занять прежние позиции, даже если очень этого захотят, так как их места, по его мнению, заняты. Россияне отреагировали на слова Михалкова и стали спорить в соцсетях, «есть ли дорога назад Пугачевой, Галкину (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов), Хаматовой». Что пишут в отзывах и какова на этот счет позиция депутатов — в материале NEWS.ru.

Что сказал Михалков об уехавших артистах

О том, что звезды-эмигранты «сами выгнали из себя страну», Никита Михалков заявил aif.ru.

«В России они не нужны, их места заняты. Новыми, которые никогда бы не пробились сквозь них. И очень хорошо, что их места заняты», — сказал он.

Михалков отметил, что уехавшие артисты «замечательно там устроились». «Дают концерты, записывают ролики с просьбой прийти их послушать, потратить деньги на билеты», — сказал режиссер.

По словам 77-летнего режиссера, никто артистов из России не выгонял, они уехали добровольно.

Как россияне прокомментировали слова Михалкова

В соцсетях после слов Михалкова разгорелись дебаты. По мнению пользователей, больше всего замечание режиссера касается Аллы Пугачевой.

«А зачем ее [Пугачеву] заменять? Не нужна она, и всё. Много артистов хороших, все разные. Пугачева надоела, хватит ее везде втюхивать нам», — написала в соцсетях Екатерина Давыдова.

Фото: Дмитрий Серебряков/ТАСС Алла Пугачёва

Татьяна Астахова убеждена, что Лариса Долина является равнозначной заменой Пугачевой, а Примадонна «уже давно не поет, ее время прошло». Кристиина Хадикова предположила, что альтернативой Пугачевой может стать Ирина Аллегрова. «Другое дело, что ей это не нужно», — считает россиянка. По мнению Василия Рубцова, «есть Полина Гагарина. Лучший голос! Красивая!».

«Слушайте, может, я ничего не понимаю, но уехала из страны Пугачева — и ладно. Вы мне скажите, что она сделала. Почему из нее делают культ? Она кроме как в СССР добивалась каких-то высот, чтобы ее знал весь мир? Евровидение с треском провалила, как и ее муженек бывший (Филипп Киркоров. — NEWS.ru). Ну свалила и свалила. Кто она такая? Без нее Россия развалилась? Она что-то глобальное делает, что после ее отъезда массовая истерия, что Пугачева уехала», — задалась вопросом Наталья Калинина.

Лилия Леонова возразила на упреки в адрес Пугачевой, что та «была революционеркой в своем жанре, русской суперстар». Пользователь Stella Sharf считает, что «Пугачева незаменима, нет артистки ее уровня». Однако Ольга Долгова не согласилась и заявила, что «Пугачева отпела свое еще в конце 1980-х, а потом сдулась»: «Не понимаю, почему к ее персоне столько внимания».

Что говорят об уехавших артистах их коллеги

Заслуженный артист России Сергей Юшкевич рассказал в интервью NEWS.ru, что считает уехавших из России артистов предателями.

«Мне кажется, что когда всё плохо, надо, наоборот, сплачиваться. А не бежать в разные стороны, это удел людей маленьких. Они могут быть невероятно талантливые. И многие из уехавших талантливые. Но маленькие, с моей точки зрения. Тем не менее здесь они были. Их уважали, от них ждали каждой новой работы. А там, куда они уехали, их нет. И там никому нет дела ни до их творчества, ни до них самих. Они, наверное, это уже и сами поняли», — полагает актер.

Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости Сергей Юшкевич

Юшкевич считает, что «уехавшие, по сути, продались за джакузи и бассейн во дворе».

«Всё просто: у них есть недвижимость за рубежом. Но с началом СВО им оттуда дали понять: если вы сейчас не выступите публично против спецоперации, то квадратные метры мы у вас заберем. Кто-то, как Михаил Пореченков, сказал: „Да и ладно“. У него отжали недвижимость за границей, зато он остался со своей страной. Впрочем, многие из них и до начала СВО в России бывали наездами. Та же Чулпан больше времени проводила за границей. Сейчас-то она уже там мало кому интересна», — отметил Юшкевич.

По слова артиста, «конечно, она полы на Западе мыть не будет, но, в принципе, там она не нужна. И так у 95% уехавших — беда абсолютная. Кирилл Серебренников в порядке, еще пара человек, а у большинства беда бедская, катастрофа».

«Да если вот так подумать, наше российское общество с этими отъездами ничего не потеряло. Некоторые из уехавших и до отъезда здесь „раскачивали лодку“, пытаясь сбить важные ориентиры. Меня-то сложно сбить, а вот молодежь сильно дезориентировали», — заключил Сергей Юшкевич.

Режиссер Константин Богомолов, напротив, призывал россиян быть лояльнее к тем, кто хочет вернуться в Россию.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Константин Богомолов

«Стране всегда нужны талантливые энергичные люди, смогут ли они вернуться и захотят ли, это мне неведомо. Это личное дело каждого человека, который совершает тот или иной выбор. Непримиримость — это свойство слабости. Мы должны быть сильными, нельзя в такой подростковой обиде говорить: „Да и не нужны вы!“ Если люди хотят, готовы, если люди поняли, что ошиблись, то надо дать им возможность работать в своей стране на благо своих зрителей. Тем более когда это люди талантливые и могут сделать что-то полезное», — убежден режиссер.

Какую судьбу готовят уехавшим в Госдуме

Спикер Госдумы Вячеслав Володин ранее советовал уехавшим артистам «одуматься» и вернуться. У тех же, кто продолжает критиковать СВО и действия России, предлагал отбирать имущество.

«Уехавшие негодяи живут безбедно благодаря нашей стране. Находясь за границей, сдают в аренду недвижимость, продолжают получать гонорары за счёт российских граждан. При этом позволяют себе публично лить грязь на Россию, оскорбляют наших солдат и офицеров. Чувствуют свою безнаказанность, полагая, что правосудию до них не дотянуться. В этой ситуации правильно будет соответствующие статьи Уголовного кодекса дополнить пунктом о конфискации у негодяев имущества в РФ, которого у них достаточно, чтобы возместить нанесённый ущерб», — писал Володин в своем Telegram-канале.

«Но совести им это, конечно, не вернёт», — подчеркнул он.

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