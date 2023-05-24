«Он это заслужил»: Рыженко поздравил Кипелова с получением звания Рок-музыкант Рыженко поздравил Кипелова с присуждением звания заслуженного артиста России

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Валерий Кипелов

Экс-солист рок-группы «Ария» Валерий Кипелов достоин звания заслуженного артиста РФ, заявил NEWS.ru российский музыкант, участник групп «Машина времени» и «ДДТ» Сергей Рыженко. Он выразил надежду, что его коллега вскоре получит звание народного артиста РФ, поскольку рокер является им все последние годы.

Я поздравляю Валеру со званием заслуженного артиста, он это заслужил. Я надеюсь, что вскоре он получит и звание народного артиста РФ, коим он и является все последние годы. Надеюсь на новые песни, концерты и творческие успехи, — сказал Рыженко.

24 мая президент России Владимир Путин присвоил звание заслуженного артиста России экс-вокалисту «Арии», который с 2002 года является руководителем и фронтменом группы «Кипелов».

В 2022 году певец поддержал начало СВО. В конце мая прошлого года Кипелов во время своего концерта вступил в заочную полемику с лидером «ДДТ» Юрием Шевчуком, который сказал, что «Родина — это бабушка нищая на вокзале, продающая картошку». По мнению бывшего солиста «Арии», образ Родины не так однозначен. Кипелов подчеркнул, что для него Россия — это и исторические персоны, и семья, и близкие.

В январе 2023 года за публичную поддержку СВО Кипелов был внесен в санкционный список Украины.