Оглашение победителя Букеровской премии отложили из-за коронавируса

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Победитель Международной Букеровской премии станет известен только в конце лета. Оглашение призёра пришлось перенести из-за пандемии коронавируса.

Изначально планировать назвать имя победителя 19 мая, однако в Фонде Букеровской премии посчитали, что в нынешней ситуации у британцев, как и у жителей других стран, у людей нет привычного доступа к книгам, участвующем в конкурсе, говорится на сайте организаторов.

После тщательного анализа мы приняли решение поступить так, чтобы воздать должное произведениям из шорт-листа и, в конечном итоге, победителю в то время, когда чтение этих исключительных романов станет проще для всех, — заявила директор по литературе Фонда Гэби Вуд.

Шорт-лист был объявлен 2 апреля. Главный приз в £50 тысяч разделят автор и переводчик его произведения.

Как писал NEWS.ru, церемония вручения театральной премии «Золотая маска» перенесена на неопределённый срок. Решение было принято после введения запрета на проведение массовых мероприятий из-за распространения коронавируса.