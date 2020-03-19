https://static.news.ru/photo/fe25382e-69de-11ea-afce-fa163e6e4271_660.jpg Фото: © АГН Москва/Global Look Press

Церемония вручения театральной премии «Золотая маска» перенесена на неопределённый срок. Решение было принято после введения запрета на проведение массовых мероприятий из-за распространения коронавируса.

Также организаторы сообщили об отмене спектаклей, которые вошли в программу смотра. Представления были назначены на период с 17 марта по 10 апреля, сообщает «Интерфакс».

Вручение может быть только тогда, когда жюри просмотрит все спектакли. Все спектакли перенесены. Вручения без просмотров не бывает, оно будет перенесено, — рассказала генеральный директор фестиваля «Золотая маска» Мария Ревякина.

Кроме того, отложена дата вручения почётной «Золотой маски» за «выдающийся вклад в развитие театрального искусства». Событие было назначено на 27 марта.

Как писал NEWS.ru, руководство Московского международного кинофестиваля решило отложить дату проведения события на более поздний срок из-за пандемии COVID-19.