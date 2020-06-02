Объявлен список номинантов премии «Большая книга»

https://static.news.ru/photo/4b561a98-a4de-11ea-96b8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pravda Komsomolskaya/Global Look Press

Национальная литературная премия «Большая книга» обнародовала шорт-лист номинантов 15-го сезона.

В список финалистов были выбраны 13 произведений. Среди них романы Дины Рубиной «Наполеонов обоз. Книга 1. Рябиновый клин. Книга 2. Белые лошади. Книга 3. Ангельский рожок», Тимура Кибирова «Генерал и его семья», Шамиля Идиатуллина «Бывшая Ленина», Евгения Чижова «Собиратель рая», Александра Иличевского «Чертёж Ньютона».

В этом году также появится новая номинация «Свежий взгляд», в которой победителя выберут литературные блогеры, сообщает «Интерфакс».

Как писал NEWS.ru ранее, клип на песню Go Bananas российской группы Little Big получил награду немецкой премии Berlin Music Video Awards. Коллектив победил в номинации «Самое трешевое видео».