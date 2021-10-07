Объявлен лауреат Нобелевской премии по литературе

Лауреатом нобелевской премии по литературе 2021 года стал танзанийский писатель Абдулразак Гурна. Его творчество посвящено судьбам беженцев. Об этом сообщается на сайте Нобелевского комитета.

Нобелевская премия по литературе на 2021 год присуждена писателю Абдулразаку Гурне за его бескомпромиссное и чувственное обличение последствий колониализма и судьбы беженцев в водовороте культур и континентов, — говорится в сообщении.

Писатель родился в 1948 году на острове Занзибар в Танзании. В 1960 году был вынужден переехать в Великобританию, где продолжил обучение. За творческую деятельность он опубликовал десять романов, а также несколько рассказов.

Ранее стало известно, что Нобелевская премия по химии в 2021 году присуждена учёным Беньямину Листу и Дэвиду Макмиллану за развитие асимметричного органокатализа. Лауреатами Нобелевской премии по физике стали учёные Сюкуро Манабе, Клаус Хассельман и Джорджио Паризи. Награду за достижения в области медицины получили Ардем Патапутян и Дэвид Джулиус за открытие рецепторов температуры и осязания.