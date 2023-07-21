«Ну тупые» не устаревают: топ-25 афоризмов Михаила Задорнова про Америку 21 июля сатирику Михаилу Задорнову исполнилось бы 75 лет

Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/Global Look Press

Михаил Задорнов

Сатирик Михаил Задорнов остается одним из самых любимых юмористов россиян. Он написал 48 книг, придумал множество гипотез о происхождении славян и шутил со сцены о соотечественниках, женщинах, политике и американцах. Ко дню рождения сатирика NEWS.ru собрал 25 ярких цитат Задорнова про США.

1. «Самая короткая шутка про Америку: „Макдоналдс“ — это ресторан».

2. «Американцы внутри очень добрые. Они считают, например, что по-доброму надо уничтожить Ирак».

3. «Только американцы, их тупиковая ветвь человечества, могла из Моники Левински сделать писательницу».

4. «Только русский человек может по пьяни два часа внушать американцу, что мы страна придурков... и дать ему в морду, когда он согласится».

5. «Когда русские заглядывают в комнату и видят, что там никого нет, они говорят „ни души“. То есть главное в человеке — это душа. А англодумающие в таких случаях говорят „nobody“ — нет туловища. Это очень точно отражает их психологию. Для них человек это туловище, а для нас — душа».

Фото: Natalya Loginova/Russian Look/Global Look Press Михаил Задорнов

6. «В Нью-Йорк на выставку отправилась известная картина русского художника Малевича „Черный квадрат“. Однако политкорректные американцы, чтобы не обижать черное население Америки, выставили ее под названием „Афроквадрат“».

7. «Совестью России всегда были поэты, писатели, философы, а совестью Америки — юристы, самое бессовестное сословие на земле».

8. «Американцам только с 21 года по закону разрешается пить спиртное. Наши в 21 год уже пить бросают!»

9. «США пытаются поставить на колени страну, женщины которой носят пакеты из магазинов, по тяжести превышающие военное снаряжение пехотинцев».

10. «Только американцы уверены, что от их санкций может опечалиться народ, который собирается толпой вокруг сапера — рванет или нет?»

11. «Пугать санкциями народ, который ножом чешет спину, который в −40 идет на работу пешком, потому что автобус замерз, а при +120 в бане кричит „что-то холодновато, поддай еще“?»

12. «В Америке, пока женщина не сделала карьеру, она не вступает в брак. У нас наоборот — вступают в брак с нужным человеком, чтобы сделать карьеру. В США можно подать в суд за сексуальные домогательства на работе. Если бы такой закон ввели у нас, то десятки тысяч женщин сели бы за решётку — за соблазнение коллег по работе мини-юбками и декольте до пояса».

13. «Американцы не считают причиной всех бед в стране национальную сборную по футболу. Они тоже плохо играют в футбол, но по этому поводу не комплексуют. Просто придумали свои виды спорта — бейсбол, регби... Представляете, если бы мы начали культивировать национальные игры? Например, игру в „балду“ или в „дурака“... Чемпионат мира по „балде“! Нам бы равных не было. А „стенка на стенку“? Традиционная русская утренняя забава!»

Фото: Natalya Loginova/Russian Look/Global Look Press Михаил Задорнов

14. «Много есть у „тупых“ американцев того, чему нам, „не тупым“, можно поучиться. Солдаты в Америке не строят генералам дачи, не делают голубятни и башенки из головных частей ракет средней дальности, а заборы — из плит разобранных аэродромов... В лесах американских не накурено!»

15. «В отличие от американских спецслужб, наши узнают о готовящихся терактах из... из выпусков новостей!»

16. «А какие в Америке дороги! Почему мы, „не тупые“, не учимся этому у „тупых“? Не все, кстати, знают, что аттракцион „американские горки“ придумал американец, которому довелось ездить по русским дорогам. А во многих штатах США этот аттракцион даже называют „русские дороги“!»

17. «Американцы с утра друг другу улыбаются. Наши с утра ходят с таким выражением лица, как будто всю ночь провели у практиканта-стоматолога, который учился на сплошные тройки. У нас в стране самая искренняя улыбка — у Крошки-Енота из мультика. Ощущение, что у русских атрофированы мышцы, отвечающие за улыбку. У наших даже есть присказка — если кто-то без причины улыбается, ему говорят: „Что ты включил улыбальник?“»

18. «В США с вами на улице может поздороваться незнакомый человек, спросить, как ваши дела. У меня предложение — попробуйте завтра утром выйти на улицу, подойти к незнакомцу и спросить: „Как ваши дела?“ И посмотрите, что будет дальше».

19. Если к американскому врачу придёт зажиточный пациент, он не найдёт у того радикулит мочки среднего уха, эпистолярное дрожание эпителия гайморовых пазух и астму мочевого пузыря...

Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/Global Look Press Михаил Задорнов

20. «Американцы уважают человека при жизни. Они умеют работать и любят работать. Не празднуют Новый год 15 дней, потом ещё 15 дней Первомай и 5 дней — День народного единства. Объяснять американцу, что такое старый Новый год, никому не советую. Он долго будет мучить вас расспросами. Одному американцу сказали, что это контрольный Новый год — чтобы точно знать, что он наступил».

21. «Американцы-бизнесмены как-то приехали работать в Москву 7 мая. Пустой город, ощущение, что взорвалась нейтронная бомба. Офисы закрыты, ни одна компания не работает. Только рестораны полны людей. Они ничего не могут понять, спрашивают: «В чём дело?» — «Праздник». — «Какой?» — «7 Мая». — «А что это за праздник?» — «1 Мая». Это же нормальным людям никогда не понять! Семь дней прошло, а мы всё празднуем. «Ну, так скоро же 9-е», — объясняют. — «И до какого будете праздновать?» — «До 15-го».

22. «У американцев нет показухи. Там не может произойти нечто подобное тому, как нашего президента принимали в Омске. На улице, по которой должен был ехать Медведев, покрасили все дома (естественно, только с фасадной стороны). Причём несколько домов закрасили полностью, вместе с окнами. Люди встали утром, ничего не видно».

23. «В Америке, если губернатора или мэра снимают с работы, говорят „отработал“, а у нас — „проворовался“».

24. «Я думаю, Америка уже не такая тупая хотя бы потому, что туда произошла утечка лучших мозгов из России. А по закону Ломоносова, если где-то что-то прибавится, то в другом месте должно непременно убавиться. И мы это место все прекрасно знаем, где всё убавляется и убавляется...»

Фото: Natalya Loginova/Russian Look/Global Look Press Михаил Задорнов

25. «Как относятся к морозам разные народы в разных странах:

+10 [градусов] — Американцев знобит, русские сажают огурцы.

+2 — У итальянцев не заводятся машины, русские ездят с открытыми окнами... Наблюдают, как растут огурцы.

0 — Во Франции замерзает вода, в России она загустевает.

−5 — В Канаде включают отопление. Русские в последний раз выезжают на пикник, выкапывают огурцы.

−25 — В Европе не работает общественный транспорт! Русские прекращают есть пломбир на улице... Переходят на эскимо, чтобы руки не мёрзли. Закусывают огурцами.

−40 — Финский спецназ эвакуирует из Лапландии Санта-Клауса, в России готовят валенки к ВОЗМОЖНЫМ ЗАМОРОЗКАМ. Закручивают огурцы на ЗИМУ.

−113 — Жизнь на Земле останавливается. У русских плохое настроение... Замёрз этиловый спирт, огурцы приходится лизать.

−273 — Абсолютный ноль. Останавливается атомарное движение. Русские ругаются: «Ну блин! Холодрыга! Язык примерзает... К огурцам».

Читайте также:

Дошутились: почему Галкина и Слепакова больше не ждут в России

Женился на Пугачевой, стал отцом близнецов: биография Максима Галкина

Стало известно, кем Светлаков будет работать на ТНТ