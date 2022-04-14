Новый фильм Серебренникова вошёл в основной конкурс Каннского кинофестиваля

Новый фильм российского режиссёра Кирилла Серебренникова «Жена Чайковского» вошёл в основной конкурс 75-го Каннского кинофестиваля, сообщает Deadline. По данным издания, в основной конкурс также вошли картина режиссёра Арно Депешлена «Брат и сестра», новая работа братьев Дарденн «Тори и Локита», фильм Джеймса Грея «Время Армагеддона» и кинолента «Преступления будущего» Дэвида Кроненберга.

75-го Каннский кинофестиваль пройдёт с 17 по 28 мая, за главный приз будут бороться 18 фильмов из разных стран.

Биографическая драма «Жена Чайковского» рассказывает о супруге композитора Петра Чайковского Антонине Милюковой. Главные роли в картине исполнили рэпер Oxxxymiron, Юлия Ауг, Филипп Авдеев и Один Байрон. «Жена Чайковского» станет третьим фильмом Кирилла Серебренникова, который участвует в основном конкурсе Каннского фестиваля.

В рамках фестиваля также проведут специальный показ картины «Естественная история разрушения» документалиста Сергея Лозницы. В ней речь идёт о разрушении немецких городов союзниками в конце Второй мировой войны.

28 марта Хамовнический суд Москвы отменил решение об условном наказании Кирилла Серебренникова до истечения его испытательного срока и снял с него судимость по делу «Седьмой студии». В суде пояснили, что с режиссёра сняли судимость, поcкольку тот отбыл половину условного наказания, выплатил штраф, компенсировал ущерб и не допуcкал нарушений.

На следующий день Серебренников уехал во Францию, где будет заниматься доработкой своих проектов.