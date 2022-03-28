Суд отменил наказание режиссёру Кириллу Серебренникову

Хамовнический суд Москвы отменил решение об условном наказании режиссёра Кирилла Серебренникова до истечения его испытательного срока и снял с него судимость, сообщили ТАСС в пресс-службе суда. Режиссёр выплатил штраф и выполнил другие требования, необходимые для снятия судебных обременений.

Судья Хамовнического суда Мищенко Д. И. приняла решение удовлетворить соответствующее ходатайство защиты и отменить условное осуждение Серебренникова К. Ю. до истечения его испытательного срока и снять с него судимость, — говорится в сообщении.

В суде пояснили, что с Серебренникова сняли судимость, поcкольку тот отбыл половину условного наказания, выплатил штраф, компенсировал ущерб и не допуcкал нарушений.

Приговор по делу «Седьмой студии» суд вынес 26 июня 2020 года. Виновными были признаны все фигуранты. По данным суда, бывшее руководство АНО во главе с Кириллом Серебренниковым присвоило порядка 129 млн рублей из 216,5 млн, выделенных организации из госбюджета на проект по развитию и популяризации современного искусства «Платформа» в 2011–2014 годах.

Серебренников получил три года лишения свободы условно и штраф в размере 800 тысяч рублей, экс-гендиректор АНО Юрий Итин — три года условно и 200 тысяч рублей штрафа. Бывший гендиректор «Седьмой студии» Алексей Малобродский осуждён на два года условно и должен был выплатить штраф в 300 тысяч рублей. Все они были признаны виновными в мошенничестве.

В марте 2021 года стало известно, что театральная труппа «Седьмая студия», созданная режиссёром Кириллом Серебренниковым в 2012 году, ликвидирована.