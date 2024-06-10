Новые «Воронины», слова о Путине, съемки: куда пропал Станислав Дужников

Фото: Сергей Пятаков/РИА Новости

Станислав Дужников

Заслуженный артист России Станислав Дужников прославился благодаря сериалу «Воронины». Как он живет сейчас, чем занимается, что известно о его личной жизни?

Чем известен Дужников

Станислав Дужников родился 17 мая 1973 года в Саранске. После окончания школы он поступил в Саранское училище культуры, однако мечтал о Москве. В театральное училище имени Щукина попал с четвертой попытки.

«Когда в четвертый раз шел, то буквально делал ва-банк: если не поступлю, то к этой профессии больше никогда не подступлюсь. Чей будет совет убедительнее из родных, туда и пойду. Но я поступил. Кто-то из педагогов даже говорил: „Господи, да когда ему надоест сюда ходить?“» — вспоминал он.

Известность Дужникову принесла роль Лени Воронина в сериале «Воронины», в котором он сыграл вместе с Борисом Клюевым, Анной Фроловцевой, Георгием Дроновым и Екатериной Волковой. Проект транслировался на канале СТС с 2009 по 2019 год. Ради этой роли актер поправился на 20 кг.

«Если бы меня не заинтересовал проект, я бы вряд ли пошел на такой шаг. Но „Воронины“ меня действительно зацепили. Я отдавал себе отчет в том, что лишние 20 кг необходимы для создания образа, в который мне предстояло вжиться», — делился Дужников.

Также артист снимался в картинах «Барышня-крестьянка», «Дрянь хорошая, дрянь плохая», «ДМБ», «Дальнобойщики», «Теория запоя», «Турецкий гамбит», «Умножающий печаль», «Мошенники», «Любовь-морковь», «Май», «Давай поиграем», «Неуловимая четверка», «Колечко с бирюзой», «Пятница. 12», «Энигма», «Молодожены», «Ледников», «Точки опоры», «Ивановы-Ивановы», «Близкие», «Угрюм-река», «Шоу большой страны», «Артек. Большое путешествие», «Оливье» и других.

Всего в его фильмографии более 80 работ.

Что известно о личной жизни Дужникова

Первой женой Станислава Дужникова была актриса Кристина Бабушкина. В браке родилась дочь Устинья. В 2012 году пара рассталась.

«Мы прожили со Стасом семь лет и до сих пор сохраняем теплые дружеские отношения. Любовь ушла, и мы решили отпустить друг друга на волю», — рассказывала Бабушкина.

В 2013 году актер начал встречаться с дизайнером Катериной Волгой. Дужников сделал предложение возлюбленной, однако они до сих пор не узаконили отношения официально. В 2019 году Волга объясняла это тем, что артист занят на съемках.

При этом Дужников и Волга праздновали бракосочетание в индонезийском стиле, но юридической силы такая церемония не имеет.

Фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press Станислав Дужников

Как Дужникову удалось похудеть

В 2016 году Станислав Дужников похудел почти на 50 кг.

«Все килограммы, набранные когда-то специально для роли Лени Воронина, в прошлом. Тогда я усиленно старался потолстеть: ел шесть раз в день, налегал на мучное и сладкое. Потом, спустя определенное время, начал думать о похудении: все-таки для других проектов я режиссерам интересен в более легком весе. У каждого своя диета. Меня спасает бассейн, тренажерный зал и отсутствие плотного ужина. После спектакля возвращаюсь домой, пью кефир или чай с ложкой меда — и голод отступает», — делился он.

Что Дужников говорил о Путине

В 2021 году Станислав Дужников поделился своим отношением к посланию президента России Владимира Путина Федеральному собранию. Актер заявил, что послание является лучшим способом общения президента с людьми.

«Ежегодное послание Владимира Владимировича я считаю самым лучшим способом общения с людьми своей страны, не только на уровне взаимодействия президента со своими подопечными, но и практически со всем населением Российской Федерации», — сказал он «ФедералПресс».

По мнению Дужникова, руководство страны всегда должно выстраивать доверительные отношения с населением и иметь близкий контакт с людьми.

«Эффективность и последствия послания Владимира Путина определять будет наше будущее поколение, когда они будут смотреть на это время как на историю. Я надеюсь на положительные и позитивные последствия, которые будут направлены на улучшение качества жизни и экономического положения в России, что упростит и улучшит жизнь граждан страны», — добавил артист.

Чем сейчас занимается Дужников

Станислав Дужников продолжает творческую деятельность. Он задействован в постановках «№13D» и «Авлабар, или Новая Ханума».

В 2023 году артист снялся в картинах «Я хочу! Я буду!», «Кино про бандитов» и «Ивановы-Ивановы. Новогодние каникулы».

В скором времени также должны выйти ленты «Водитель-олигарх» и «Костя — Вера» с Дужниковым. Последняя станет продолжением сериала «Воронины».

Читайте также:

«Суперстар», помощь СВО, уход со сцены: где сейчас певица Ирина Аллегрова

Крым, Путин, Ми-2: где сейчас ведущие «Пока все дома» Кизяков и Бахметьев

США, тяжелый развод, сериал для НТВ: куда пропала актриса Анна Носатова