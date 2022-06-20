20 июня ведущий легендарной программы «В мире животных» Николай Дроздов отмечает юбилей. Ему исполняется 85 лет.

Дроздов известен как телеведущий, путешественник, учёный-зоолог и даже певец. Но главное, что отмечает любой, кто хоть раз общался с Николаем Николаевичем, — его жизнелюбие и стремление к получению новых знаний.

В преддверии юбилея Дроздов представил новую книгу «Полёт бумеранга. Австралия. 40 лет спустя», где признался, что ему до сих пор интересно узнавать новые детали поведения разных животных. По словам учёного, жить ему «вообще всё интереснее и интереснее». И даже травма, полученная несколько лет назад при падении с велосипеда, не может омрачить настроения телеведущего. Он с улыбкой отмечает, что прекрасно научился передвигаться с помощью скандинавских палок для ходьбы.

Как менялся отмечающий 85-летие Николай Дроздов — в галерее NEWS.ru.

Ведущий телепередачи «В мире животных» Николай Дроздов на лошади, 1979 год

Фото: В. Зеленова/РИА Новости. Ведущий телепередачи «В мире животных» Николай Дроздов на лошади, 1979 год

Ведущий популярной телепередачи «В мире животных» Николай Дроздов (справа) в студии телецентра на Шаболовке, 1993 год

Фото: Юрий Заритовский/РИА Новости. Ведущий популярной телепередачи «В мире животных» Николай Дроздов (справа) в студии телецентра на Шаболовке, 1993 год

Николай Дроздов, 1997 год

Фото: Yurii Zheludev/Russian Look. Николай Дроздов, 1997 год

Григорий Гладков и Николай Дроздов, 1997 год

Фото: Natalya Loginova/Russian Look. Григорий Гладков и Николай Дроздов, 1997 год

В составе экспедиции «Северный полюс — 2002» на дрейфующей льдине побывал известный телеведущий программы «В мире животных» Николай Дроздов, 2002 год

Фото: Роман Денисов/ТАСС. В составе экспедиции «Северный полюс — 2002» на дрейфующей льдине побывал известный телеведущий программы «В мире животных» Николай Дроздов, 2002 год

Телеведущий Николай Дроздов с женой Татьяной на Весеннем балу, организованном благотворительным фондом «Балы-Ассамблеи третьего тысячелетия», 2005 год

Фото: Виталий Белоусов/ТАСС. Телеведущий Николай Дроздов с женой Татьяной на Весеннем балу, организованном благотворительным фондом «Балы-Ассамблеи третьего тысячелетия», 2005 год

Николай Дроздов с тигром на съемках программы «В мире животных», 2006 год

Фото: Эмиль Матвеев/ТАСС. Николай Дроздов с тигром на съемках программы «В мире животных», 2006 год

Ученый и телеведущий Николай Дроздов во время эстафеты Олимпийского огня в Сочи, 2014 год

Фото: Павел Лисицын/РИА Новости. Ученый и телеведущий Николай Дроздов во время эстафеты Олимпийского огня в Сочи, 2014 год

Николай Дроздов (справа) и директор крымского сафари-парка «Тайган» Олег Зубков во время встречи, 2015 год

Фото: Артем Креминский/РИА Новости. Николай Дроздов (справа) и директор крымского сафари-парка «Тайган» Олег Зубков во время встречи, 2015 год

Телеведущий Николай Дроздов на всероссийском географическом диктанте в главном здании МГУ в Москве, 2016 год

Фото: Андрей Никеричев /АГН «Москва». Телеведущий Николай Дроздов на всероссийском географическом диктанте в главном здании МГУ в Москве, 2016 год

Доктор биологических наук, профессор географического факультета МГУ, телеведущий Николай Дроздов во время презентации своей книги «Полет бумеранга. Австралия. 40 лет спустя». 16 июня, 2022 год

Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва». Доктор биологических наук, профессор географического факультета МГУ, телеведущий Николай Дроздов во время презентации своей книги «Полет бумеранга. Австралия. 40 лет спустя». 16 июня, 2022 год