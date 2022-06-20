20 июня ведущий легендарной программы «В мире животных» Николай Дроздов отмечает юбилей. Ему исполняется 85 лет.
Дроздов известен как телеведущий, путешественник, учёный-зоолог и даже певец. Но главное, что отмечает любой, кто хоть раз общался с Николаем Николаевичем, — его жизнелюбие и стремление к получению новых знаний.
В преддверии юбилея Дроздов представил новую книгу «Полёт бумеранга. Австралия. 40 лет спустя», где признался, что ему до сих пор интересно узнавать новые детали поведения разных животных. По словам учёного, жить ему «вообще всё интереснее и интереснее». И даже травма, полученная несколько лет назад при падении с велосипеда, не может омрачить настроения телеведущего. Он с улыбкой отмечает, что прекрасно научился передвигаться с помощью скандинавских палок для ходьбы.
Как менялся отмечающий 85-летие Николай Дроздов — в галерее NEWS.ru.
Фото: В. Зеленова/РИА Новости
Ведущий телепередачи «В мире животных» Николай Дроздов на лошади, 1979 год
Фото: В. Зеленова/РИА Новости.
Ведущий телепередачи «В мире животных» Николай Дроздов на лошади, 1979 год
Фото: Юрий Заритовский/РИА Новости
Ведущий популярной телепередачи «В мире животных» Николай Дроздов (справа) в студии телецентра на Шаболовке, 1993 год
Фото: Юрий Заритовский/РИА Новости.
Ведущий популярной телепередачи «В мире животных» Николай Дроздов (справа) в студии телецентра на Шаболовке, 1993 год
Фото: Yurii Zheludev/Russian Look
Николай Дроздов, 1997 год
Фото: Yurii Zheludev/Russian Look.
Николай Дроздов, 1997 год
Фото: Natalya Loginova/Russian Look
Григорий Гладков и Николай Дроздов, 1997 год
Фото: Natalya Loginova/Russian Look.
Григорий Гладков и Николай Дроздов, 1997 год
Фото: Роман Денисов/ТАСС
В составе экспедиции «Северный полюс — 2002» на дрейфующей льдине побывал известный телеведущий программы «В мире животных» Николай Дроздов, 2002 год
Фото: Роман Денисов/ТАСС.
В составе экспедиции «Северный полюс — 2002» на дрейфующей льдине побывал известный телеведущий программы «В мире животных» Николай Дроздов, 2002 год
Фото: Виталий Белоусов/ТАСС
Телеведущий Николай Дроздов с женой Татьяной на Весеннем балу, организованном благотворительным фондом «Балы-Ассамблеи третьего тысячелетия», 2005 год
Фото: Виталий Белоусов/ТАСС.
Телеведущий Николай Дроздов с женой Татьяной на Весеннем балу, организованном благотворительным фондом «Балы-Ассамблеи третьего тысячелетия», 2005 год
Фото: Эмиль Матвеев/ТАСС
Николай Дроздов с тигром на съемках программы «В мире животных», 2006 год
Фото: Эмиль Матвеев/ТАСС.
Николай Дроздов с тигром на съемках программы «В мире животных», 2006 год
Фото: Павел Лисицын/РИА Новости
Ученый и телеведущий Николай Дроздов во время эстафеты Олимпийского огня в Сочи, 2014 год
Фото: Павел Лисицын/РИА Новости.
Ученый и телеведущий Николай Дроздов во время эстафеты Олимпийского огня в Сочи, 2014 год
Фото: Артем Креминский/РИА Новости
Николай Дроздов (справа) и директор крымского сафари-парка «Тайган» Олег Зубков во время встречи, 2015 год
Фото: Артем Креминский/РИА Новости.
Николай Дроздов (справа) и директор крымского сафари-парка «Тайган» Олег Зубков во время встречи, 2015 год
Фото: Андрей Никеричев /АГН «Москва»
Телеведущий Николай Дроздов на всероссийском географическом диктанте в главном здании МГУ в Москве, 2016 год
Фото: Андрей Никеричев /АГН «Москва».
Телеведущий Николай Дроздов на всероссийском географическом диктанте в главном здании МГУ в Москве, 2016 год
Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»
Доктор биологических наук, профессор географического факультета МГУ, телеведущий Николай Дроздов во время презентации своей книги «Полет бумеранга. Австралия. 40 лет спустя». 16 июня, 2022 год
Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва».
Доктор биологических наук, профессор географического факультета МГУ, телеведущий Николай Дроздов во время презентации своей книги «Полет бумеранга. Австралия. 40 лет спустя». 16 июня, 2022 год