Николай Дроздов отмечает 85-летие: как менялся ведущий «В мире животных»

Фото: Natalya Loginova/Russian Look

Николай Дроздов с пауком Телемахом, 1997 год

20 июня ведущий легендарной программы «В мире животных» Николай Дроздов отмечает юбилей. Ему исполняется 85 лет.

Дроздов известен как телеведущий, путешественник, учёный-зоолог и даже певец. Но главное, что отмечает любой, кто хоть раз общался с Николаем Николаевичем, — его жизнелюбие и стремление к получению новых знаний.

В преддверии юбилея Дроздов представил новую книгу «Полёт бумеранга. Австралия. 40 лет спустя», где признался, что ему до сих пор интересно узнавать новые детали поведения разных животных. По словам учёного, жить ему «вообще всё интереснее и интереснее». И даже травма, полученная несколько лет назад при падении с велосипеда, не может омрачить настроения телеведущего. Он с улыбкой отмечает, что прекрасно научился передвигаться с помощью скандинавских палок для ходьбы.

Как менялся отмечающий 85-летие Николай Дроздов — в галерее NEWS.ru.