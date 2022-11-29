«Ни на что не жаловалась»: коллега о скончавшейся актрисе Стешенко Актриса Кондулайнен назвала смерть артистки Стешенко внезапной

Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости

Смерть актрисы Наталии Стешенко была внезапной, сообщила Lenta.ru заслуженная артистка России Елена Кондулайнен. Она рассказала, что ее коллега никогда ни на что не жаловалась. Кондулайнен работала вместе со Стешенко в театре Луны в Москве.

Наталия всегда была весела и всегда хорошо держалась и на репетициях, и на спектаклях. Ни на что не жаловалась. Она была очень талантливой и с хорошим характером, — сказала Кондулайнен.

В центре Москвы на Ростовской набережной в своей квартире была найдена мертвой актриса театра Луны Наталия Стешенко (Семаго). Причина смерти не называется. Гибель актрисы подтвердили в театре Луны. По словам администратора театра, женщине стало плохо, вызвали скорую, но она скоропостижно скончалась. О дате и месте прощания с актрисой будет объявлено позднее.

Стешенко родилась в Казахстане. В 2000 году завоевала титул «Мисс Казахстан». Она также известна по роли в кинокомедии «Лига обманутых жен».