Смерть актрисы Наталии Стешенко была внезапной, сообщила Lenta.ru заслуженная артистка России Елена Кондулайнен. Она рассказала, что ее коллега никогда ни на что не жаловалась. Кондулайнен работала вместе со Стешенко в театре Луны в Москве.
Наталия всегда была весела и всегда хорошо держалась и на репетициях, и на спектаклях. Ни на что не жаловалась. Она была очень талантливой и с хорошим характером, — сказала Кондулайнен.
В центре Москвы на Ростовской набережной в своей квартире была найдена мертвой актриса театра Луны Наталия Стешенко (Семаго). Причина смерти не называется. Гибель актрисы подтвердили в театре Луны. По словам администратора театра, женщине стало плохо, вызвали скорую, но она скоропостижно скончалась. О дате и месте прощания с актрисой будет объявлено позднее.
Стешенко родилась в Казахстане. В 2000 году завоевала титул «Мисс Казахстан». Она также известна по роли в кинокомедии «Лига обманутых жен».