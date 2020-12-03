Нетребко рассказала о последствиях перенесённого коронавируса

https://static.news.ru/photo/37ac5404-35bf-11eb-b87f-fa163e074e61_660.jpg Анна Нетребко Фото: anna_netrebko_yusi_tiago/instagram.com

Анна Нетребко рассказала, как перенесла коронавирус и какие последствия испытывает до сих пор. Оперная певица признаётся, что до сих пор полностью не пришла в себя.

Я могу сказать, что я поправилась довольно быстро. За 8 дней меня почти поставили на ноги, — рассказала артистка в интервью телеканалу «78».

Почти сразу же после выздоровления Нетребко начала петь, но признаётся, что до сих пор чувствует определённый дисбаланс. Такие же ощущения испытывают и её коллеги, переболевшие коронавирусом.

В частности, артисты говорят об ощущениях ломоты в теле и жалуются на отёчность.

Организм, конечно, даёт сбой, — резюмирует оперная певица.

Нетребко была госпитализирована с коронавирусом 17 ноября. Свой 49-й день рождения певица встретила в больничной палате.

Ранее NEWS.ru сообщал, что звёзды российского шоу-бизнеса, перенесшие коронавирус, также резко сбросили вес. Это сказалось на фигурах Надежды Бабкиной, Анны Нетребко и Насти Ивлеевой.