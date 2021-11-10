Netflix объявил о съёмках нового сериала в России с Александром Петровым

Netflix объявил о съёмках своего второго сериала в России. Как сообщили РИА Новости в российском подразделении Netflix, это будет психологическая драма о знаменитом человеке, который оказывается в центре событий, разрушающих его личность. Главную роль в сериале сыграет Александр Петров.

Сообщается, что съёмки уже начались , хотя названия у сериала пока нет. Шоураннером проекта выступает Эдуард Оганесян, известный по сериалу «Чики», а в числе продюсеров значится Фёдор Бондарчук.

Ранее сообщалось, что первым российским сериалом для стримингового сервиса станет проект «Анна К» — перенесённая в современную Россию экранизация романа Льва Толстого «Анна Каренина». Одну из главных ролей сыграет Фёдор Бондарчук, а главную героиню сыграет Светлана Ходченкова.

Анна Каренина в новом сериале — светская львица, являющаяся женой будущего губернатора Санкт-Петербурга. Судьбоносный роман с наследником алюминиевой империи Вронским почти моментально выходит из-под контроля. Сериал затронет темы страсти и верности, доказав, что любовь может приводить как к свободе, так и к гибели, несмотря ни на какие богатства.