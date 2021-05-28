Netflix добавит в библиотеку российские боевики «Брат» и «Брат 2»

https://static.news.ru/photo/950a40fa-bfc3-11eb-aaae-96000091f725_660.jpg Сергей Бодров Фото: Elena Dunn/Global Look Press

Стриминг-сервис Netflix добавит в свою библиотеку российские боевики режиссёра Алексея Балабанова «Брат» и «Брат 2». Фильмы о бандитах 90-х появятся на платформе 1 июня, следует из анонса компании.

Режиссёр культовых фильмов Балабанов является обладателем премии «Ника», а также членом Европейской киноакадемии. Большинство его фильмов посвящено жизни 80-х и 90-х годов в России. Прорывной для Балабанова стала как раз дилогия о Даниле Багрове «Брат» и «Брат 2». Главную роль исполнил Сергей Бодров, а его брата — Виктор Сухоруков.

Скриншот/Netflix

Фильм «Брат» включён в список «100 главных русских фильмов по версии журнала „Афиша“». Бодров и Балабанов получили Гран-при фестиваля «Кинотавр» (1997) как лучший актёр и лучший режиссёр соответственно. Также фильм стал первой полнометражной картиной, снятой режиссёром на независимой студии «СТВ». После выхода «Брата 2» Балабанов в своих интервью отказывался от съёмок третьей части. Он заявлял, что история Данилы Багрова себя изжила и необходимо двигаться в новом направлении.

Скриншот/Netflix

Ранее стало известно, что Netflix в июне 2021-го удалит из своей библиотеки часть культовых фильмов. Исчезнут два сезона детективного сериала Дэвида Линча «Твин Пикс», пять сезонов фэнтези-шоу «Сумеречная зона», триллер «Ганнибал» и некоторые другие многосерийные проекты.