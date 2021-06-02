«Не смей»: Кейт Уинслет запретила ретушировать её тело в постельной сцене

https://static.news.ru/photo/b13b5d1e-c37d-11eb-a723-96000091f725_660.jpg Кадр из сериала «Мейр из Исттауна», Кейт Уинслет Фото: HBO/Global Look Press

Британская актриса Кейт Уинслет отказалась от фотошопа в новом сериале HBO «Мейр из Исттауна». Знаменитость запретила режиссёру проекта Крейгу Зобелю ретушировать её тело в постельной сцене, передаёт New York Times.

Зобель предлагал более лестно показать актрису: в кадре был виден «выпуклый пухлый живот». Уинслет, которая играет детектива и бабушку Мейр Шихан сказала режиссёру на это: «Не смей». Кроме того, 45-летняя актриса имеет возрастные морщины — их она также отказалась убирать фотошопом. По её словам, она дважды отправляла обратно рекламный плакат, потому что считала, что он был слишком изменён.

Ребята, я знаю, сколько морщин у меня рядом с глазом, пожалуйста, верните их все, — заявила Уинслет. — <...> Послушайте, я играю Мейр, роль женщины средних лет, мне будет 46 в октябре, и люди связывают меня с этим персонажем, так как здесь явно нет фильтров. Она неидеальная женщина с телом и лицом, которое соответствует её возрасту, её жизни и её происхождению.

Мини-сериал «Мейр из Исттауна» начал выходить на HBO 18 апреля, а закончил буквально на днях. Это мрачная криминальная драма о том, как пережитые травмы могут определять наше настоящее. Компанию Уинслет составили актёры Гай Пирс, Джулианна Николсон и Эван Питерс.

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