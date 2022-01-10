Названы перспективы туризма из-за обрушения части Великой Китайской стены

Рухнувший во время землетрясения участок Великой Китайской стены непопулярен среди путешественников и на сфере туризма случившееся не отразится, сообщил директор Института Дальнего Востока РАН Алексей Маслов «Газете.Ru». Он также заявил, что масштаб обрушения невелик — пострадали только два метра стены.

Тот кусок, который обрушился в провинции Цинхай, непопулярен среди туристов. Потому что находится вдалеке от туристических троп. Это скорее историческая ценность с точки зрения археологии. <...> Обрушилось не так много, всего лишь два метра Великой стены, и округ Шаньдань, где находится эта стена, он абсолютно не туристичен. Считается, что небольшой кусочек обрушился в Ганьсу, там же, недалеко, они примыкают друг к другу. Он тоже не туристичен, то есть туризм не пострадает, — сказал Маслов.

Он добавил, что в ближайшее время стену, скорее всего, восстановят. По словам востоковеда, этот кусок стены ремонтировали последний раз в 2006 году и сейчас неизвестно, обрушилась она сама или только внешняя отделка. Масло объяснил, что в основе стены камни, а снаружи гладкие каменные плиты — вот они могли отпасть.

Ранее стало известно, что часть Великой Китайской стены обрушило землетрясение. Магнитуда землетрясения составила 6,9. Повреждения были обнаружены в ходе осмотра местных культурных реликвий. Специалисты приступили к восстановительным работам.