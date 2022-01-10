Названо рекордное число зрителей, посмотревших новогоднее обращение Путина

Самыми популярными телепрограммами новогодней ночи стали обращение президента России, шоу «Новогодняя ночь. 30 лет спустя» на Первом канале и советский фильм «Иван Васильевич меняет профессию». При этом обращение Путина названо лидером эфира всего 2021 года. Оно собрало у экранов рекордное число телезрителей. Это следует из данных исследовательской компании Mediascope, имеющихся в распоряжении NEWS.ru.

Наибольшее количество зрителей в последний день 2021 года, согласно исследованию Mediascope (Россия, города 100 000+, зрители 4+), смотрели эфир Первого канала. Доля телесмотрения Первого в ночной прайм-тайм 31 декабря (23.00 — 01.00) составила 29,3% (Россия 1 — 17,6%, НТВ — 13,9%). При этом новогодний эфир Первого канала показал более высокие цифры, чем за все последние годы.

Самым рейтинговым эфирным событием 31 декабря стало новогоднее обращение президента России. На Первом канале его посмотрело как минимум в два с лишним раза больше зрителей (рейтинг 15,9%, доля 35,4%), чем то же эфирное событие на других каналах. Обращение Путина названо наиболее популярной телепрограммой не только новогодней ночи, и всего 2021 года.

На втором месте в списке лидеров новогоднего телеэфира — шоу «Новогодняя ночь. 30 лет спустя» на Первом (рейтинг 12,7%). Самым популярным новогодним фильмом оказалась советская кинокомедия «Иван Васильевич меняет профессию», также показанная в эфире Первого канала.

Ранее сообщалось, что после новогоднего обращения Путина многие пользователи социальных сетей предположили, что президент записал свою речь в бронежилете, а само обращение было записано в несколько дублей. Подобные слухи пресс-секретарь российского президента назвал «полной глупостью». Новогоднее обращение президента России Владимира Путина к россиянам стало самым продолжительным. Оно шло 6 минут 22 секунды и состояло почти из 700 слов.

Как заявил депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива, украинцы проявили большой интерес к новогоднему обращению президента РФ Владимира Путина. Он выразил уверенность, что обращение Путина на Украине «посмотрели все», и добавил, что в 2022 году, когда Путин будет праздновать 70-летний юбилей, этому событию украинцы уделят особое внимание.