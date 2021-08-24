Назван самый сложный вопрос шоу «Кто хочет стать миллионером?»

Зрители британской версии телевикторины «Кто хочет стать миллионером?» назвали самый сложный вопрос шоу. Участника озадачил вопрос про актрис, которые никогда не получали премию Оскар за лучшую женскую роль, передаёт The Mirror.

Глен Банн (Glen Bunn), сидящий на месте участника, мог заработать 64 тысячи фунтов стерлингов (около 6,5 млн рублей). Для этого ему нужно было ответить, на какую букву начинались фамилии киноактрис, которые с 2000 года ни разу не получили Оскар в указанной номинации. Среди вариантов были буквы G, K, M и W.

Он назвал букву G. Участник угадал и перешёл к следующему вопросу. В итоге он выиграл на 12,6 млн рублей. Некоторые участники назвали вопрос «самым сложным» в истории шоу. В то же время другие посчитали его глупым. Своё мнение британцы стали высказывать в социальной сети Twitter.

«Какой глупый вопрос», «Слишком сложно для вопроса за 64 тысячи фунтов стерлингов», «Худший вопрос из тех, что я когда-либо слышал в телешоу», поделились они мнениями.

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