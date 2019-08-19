https://static.news.ru/photo/b52471f4-c32a-11e9-a9fe-fa163e074e61_660.jpg Армена Джигарханян Фото: Komsomolskaya pravda/Global Look Press

Народного артиста СССР Армена Джигарханяна выписали из больницы. На прошлой неделе он был госпитализирован для проведения обследования.

Да, всё в порядке. Армен Борисович уже дома. На следующей неделе планирует приехать в театр, — передаёт слова официального представителя артиста Артура Согомоняна ТАСС.

Джигарханян попал в реанимацию из-за обострения давнего заболевания на фоне сердечно-сосудистой и почечной недостаточности. По данным СМИ, легендарный артист находился в одной из московских больниц под наблюдением врачей.

Как ранее писал News.ru, врачи провели операцию на сердце Армену Джигарханяну, который был госпитализирован 14 августа из-за обострения заболевания.