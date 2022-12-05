Наказание для участвовавшего в драке Лепса будет зависеть от одного фактора Адвокат Жорин: наказание для Лепса будет зависеть от причины конфликта

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Григорий Лепс

В эпизоде с дракой с участием певца Григория Лепса полиции важно будет установить причину конфликта, от этого будет зависеть степень виновности или невиновность артиста, заявил NEWS.ru адвокат Сергей Жорин. По его словам, правоохранители должны будут назначить судебно-медицинскую экспертизу для установления степени тяжести вреда здоровья, затем в рамках уголовного дела необходимо установить круг лиц и конкретное лицо (лиц), которое именно причинило вред здоровью. Как отметил юрист, исходя из фрагмента видео, ощутимый удар нанес не Лепс, а другой человек, в этом случае действия музыканта носят более эмоциональный характер, чем урон.

Это если подходить с точки зрения буквы закона, но мы все любим Григория Лепса, все слои населения. Исходя из этого можно сделать предположение, что никаких последствий не будет. Это вполне реально. Что касается спровоцировал или не спровоцировал, с точки зрения закона это может означать следующее обстоятельство: по какой причине нанесен вред здоровью – личная неприязнь или хулиганские побуждения. Если этот человек нахамил Лепсу, значит конфликт возник по причине личной неприязни. Второй момент: была ли самооборона или нет? Визуально, можно предположить, что это не была самооборона, — отметил адвокат.

Лепс в ночь на 3 декабря подрался в Санкт-Петербурге с посетителем бара. Инцидент произошел после его концерта. После полуночи на Московском проспекте, около бара Finnegan’s, народный артист Российской Федерации выяснял отношения с местным жителем. Лепс был с охранниками, которые также приняли участие в драке.

Telegram-канал «Mash на Мойке» со ссылкой на адвоката пострадавшего Евгения Хейфеца сообщил, что по факту драки возбуждено уголовное дело по статье 115 УК РФ — умышленное причинение легкого вреда здоровью из хулиганских побуждений.