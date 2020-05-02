Культура

На YouTube-канале Киностудии им. Горького разместят более 500 фильмов

14:43, 02 мая 2020
Кадр из сериала «Семнадцать мгновений весны» Кадр из сериала «Семнадцать мгновений весны» Фото: Igor Gnevashev/Russian Look

Киностудия имени Горького открывает свой YouTube-канале, где будет размещать свои фильмы.

Отмечается, что первыми фильмами, размещенными на канале ко Дню Победы, станут ленты военной тематики. В частности это будут драмы «Семнадцать мгновений весны» и «А зори здесь тихие…».

Наш новый ресурс постепенно агрегирует на своей площадке более 500 фильмов разных лет,цитирует ТАСС гендиректора киностудии Юлиану Слащеву.

Она добавила, что такими картинами станут «Три тополя на Плющихе», «Тихий Дон», «Гостья из будущего» и многие другие картины, начиная с 50-х годов XX века. При этом будут выкладываться и новинки.

Как писал NEWS.ru, «Мосфильм» запустит с 1 сентября телеканал «Мосфильм. Золотая коллекция», который будет показывать проекты собственного производства. В эфире можно будет посмотреть картины «Ирония судьбы, или C лёгким паром», «Девчата», «Служебный роман», «Дети понедельника», «Американская дочь» и «Белый тигр».

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