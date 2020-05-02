На YouTube-канале Киностудии им. Горького разместят более 500 фильмов

https://static.news.ru/photo/0b683cde-8c6c-11ea-b8c8-fa163e074e61_660.jpg Кадр из сериала «Семнадцать мгновений весны» Фото: Igor Gnevashev/Russian Look

Киностудия имени Горького открывает свой YouTube-канале, где будет размещать свои фильмы.

Отмечается, что первыми фильмами, размещенными на канале ко Дню Победы, станут ленты военной тематики. В частности это будут драмы «Семнадцать мгновений весны» и «А зори здесь тихие…».

Наш новый ресурс постепенно агрегирует на своей площадке более 500 фильмов разных лет, — цитирует ТАСС гендиректора киностудии Юлиану Слащеву.

Она добавила, что такими картинами станут «Три тополя на Плющихе», «Тихий Дон», «Гостья из будущего» и многие другие картины, начиная с 50-х годов XX века. При этом будут выкладываться и новинки.

Как писал NEWS.ru, «Мосфильм» запустит с 1 сентября телеканал «Мосфильм. Золотая коллекция», который будет показывать проекты собственного производства. В эфире можно будет посмотреть картины «Ирония судьбы, или C лёгким паром», «Девчата», «Служебный роман», «Дети понедельника», «Американская дочь» и «Белый тигр».