«Мосфильм» откроет свой телеканал

https://static.news.ru/photo/b3a9c966-7593-11ea-8503-fa163e074e61_660.jpg Фото: ТАСС

Киностудия «Мосфильм» запустит с 1 сентября телеканал «Мосфильм. Золотая коллекция», который будет показывать проекты собственного производства.

В эфире можно будет посмотреть картины «Ирония судьбы, или с лёгким паром», «Девчата», «Служебный роман», «Дети понедельника», «Американская дочь» и «Белый тигр», пишут «Ведомости».

Как рассказал первый замгендиректора ВГТРК Антон Златопольский, «Мосфильм. Золотая коллекция» также покажет ленты, созданные при участии телекомпании. Среди них — «Движение вверх», «Т-34» и «Салют-7».

Как писал NEWS.ru, «Мосфильм» опубликовала фильм «Я — Куба» советского режиссёра Михаила Калатозова. Картину выложили в обновлённой версии в формате 4K.