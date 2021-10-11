Зеленский рассмотрит петицию о полном запрете концертов российских артистов

Петиция о полном запрете концертной деятельности артистов из России набрала на Украине свыше 25 тысяч голосов. Теперь её должен рассмотреть глава государства Владимир Зеленский. Текст обращения размещён на сайте интернет-представительства президента Украины. Автором петиции является украинский ведущий и продюсер Игорь Кондратюк.

Я уверен, что граждане страны-агрессора, работающие в сфере развлечений — артисты, артистки, актёры, актрисы, — на самом деле не несут никакой культуры. Поскольку представители агрессора, которые промолчали и тем самым поддержали оккупацию Крыма и <...> войну на восточном Донбассе, своим молчанием тоже несут ответственность за агрессивные действия России, — говорится в петиции.

Исключение предлагается сделать только «для тех российских представителей культуры, кто публично выступил против российской агрессии». Среди них — писатель Виктор Шендерович, актриса Лия Ахеджакова и музыкант Андрей Макаревич.

Размещённая 21 сентября петиция на сегодняшний день получила поддержку 25 220 пользователей.

Ранее российскому певцу Филиппу Киркорову запретили въезд на территорию Украины на три года, признав его угрозой для национальной безопасности страны из-за посещения Крыма. Сам артист заявил, что гордится внесением в чёрный список.