На иконе «Троица» обнаружили 61 «существенное изменение» На иконе «Троица» обнаружили 61 «существенное изменение» после отправки в Сергиев Посад

Фото: Владимир Трефилов/РИА Новости

Икона художника Андрея Рублева «Троица» (1425–1427) в Третьяковской галерее

Икона «Троица» Андрея Рублева получила 61 «существенное изменение» в результате отправки на богослужение в Троице-Сергиеву лавру в июле, сообщила в своем Telegram-канале искусствовед Ксения Коробейникова со ссылкой на протокол заседания расширенного реставрационного совета Третьяковской галереи. Теперь икону поместят в депозитарий.

Как следует из протокола, в Троицком соборе, где временно размещалась икона, не было необходимых климатических условий и икона испытала «резкий перепад температурно-влажностного режима». Это, в частности, привело к «многочисленным шелушениям красочного слоя», которые нуждаются в срочной консервации.

Пять участков [иконы] являются аварийными и нуждаются в укреплении. <...> Многократное реставрационное вмешательство усугубит структуру памятника и приведет к не поддающимся устранению проблемам сохранности, — сказано в сообщении.

Реставрационный совет призвал принять на законодательном уровне решения, закрепляющие особый статус и запрет на выдачу уникальных памятников из состава Госмузейного фонда. Также уточняется, что в ближайшее время состоится пресс-конференция, посвященная состоянию иконы.

Ранее реставраторы выразили претензии по поводу перевозки иконы, написав докладную записку на имя исполняющего обязанности директора Третьяковской галереи Рината Шигапова. Как сообщила та же Коробейникова, у реставраторов есть претензии из-за нарушений при перевозке иконы, которые могли ее повредить. Кроме того, между сообществом реставраторов и церковью давно идет спор по поводу использования древних икон: одни видят место ценностей в музеях, а другие — в храмах.