https://static.news.ru/photo/e75382e8-e763-11e9-b58c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Shakko/Wikimedia Commons

В культурном центре «Интеграция» имени Николая Островского открылся музей-квартира просветителя и миллионера Ивана Сытина.

Об этом сообщает портал столичного мэра. Идея открыть музей Сытина возникла у детей книгоиздателя ещё в 70-х годах прошлого века. В 1986 году его квартира была передана Всесоюзному добровольному обществу любителей книги РСФСР.

Общественный музей появился позднее. В его фондах находятся порядка двух тысяч экземпляров печатных изданий, более 50 предметов интерьера, а также часть семейного архива.

В 2016 году экспонаты передали культурному центру «Интеграция».

В музее-квартире будут проходить встречи, литературные вечера, презентации книжных новинок, концерты, выставки, а также интерактивные занятия с детьми.

Квартира обставлена подлинными предметами мебели и личными вещами книгоиздателя. Музей открылся на втором этаже дома 12/2 по Тверской улице.

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