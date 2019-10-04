В культурном центре «Интеграция» имени Николая Островского открылся музей-квартира просветителя и миллионера Ивана Сытина.
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Общественный музей появился позднее. В его фондах находятся порядка двух тысяч экземпляров печатных изданий, более 50 предметов интерьера, а также часть семейного архива.
В 2016 году экспонаты передали культурному центру «Интеграция».
В музее-квартире будут проходить встречи, литературные вечера, презентации книжных новинок, концерты, выставки, а также интерактивные занятия с детьми.
Квартира обставлена подлинными предметами мебели и личными вещами книгоиздателя. Музей открылся на втором этаже дома 12/2 по Тверской улице.
Ранее News.ru писал, что рукопись романа «Война и мир» Льва Толстого впервые покинула Россию. Три страницы, «где Пьер Безухов разговаривает с Андреем Болконским, который рассказывает, что война — это самое гадкое дело», представлены на выставке в музее Фонда Мартина Бодмера в Женеве.
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