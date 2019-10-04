https://static.news.ru/photo/d7e6a6ca-e71b-11e9-9a6a-fa163e074e61_660.jpg Лев Толстой Фото: Global Look Press

Три страницы из рукописи романа «Война и мир» Льва Толстого представлены на выставке в музее Фонда Мартина Бодмера в Женеве.

Рукопись впервые покинула стены музея в Москве и пределы России. Заместитель гендиректора Государственного музея Льва Толстого Надежда Петрова рассказала, что организаторы попросили привезти на выставку фрагмент рукописи, «где Пьер Безухов разговаривает с Андреем Болконским, который рассказывает, что война — это самое гадкое дело».

По словам Петровой, этот фрагмент был выбран из более пяти тысяч сохранившихся листов рукописи романа «Война и мир» по совету историка русской литературы и профессора Женевского университета Жоржа Нива. Три страницы были привезены из Москвы в металлическом кейсе, в специальной защитной упаковке, уточняет ТАСС .

Как ранее писал News.ru, в Санкт-Петербурге были представлены редкие рукописи композитора Модеста Мусоргского. Известно, что основной массив сочинений автора «Хованщины» и «Картинок с выставки» находится в Российской национальной библиотеке.